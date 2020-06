Združenje temnopoltih avtorjev proti rasizmu v založništvu

Dela temnopoltih avtorjev so na vrhovih lestvic

Tudi v Veliki Britaniji se vrstijo javni protesti gibanja Black Lives Matter kot na posnetku iz Londona. Po svoje so se jim zdaj pridružili britanski temnopolti avtorji. FOTO: Daniel Leal-Olivas/AFP

Zaposliti več temnopoltih urednikov

Pred kratkim ustanovljeno britansko Združenje temnopoltih avtorjev je s podpisi več kot stotih piscev pozvalo, naj večje britanske založbe pretehtajo zakoreninjene neenakosti pri izdajanju del in zaposlovanju. Med podporniki peticije so britansko-nigerijska avtorica in prejemnica nagrade booker, pisateljin pisateljicaKot poroča The Guardian, so člani združenja v javnem pismu vse večje britanske založniške hiše – Penguin Random House, Simon Schuster, Hachette, HarperCollins in Macmillan – pozvali, naj predstavijo obsežne spremembe, ki bi večinoma k svetlopoltemu bralcu in ustvarjalcu naravnano industrijo spremenile v bolj vključujočo na vseh ravneh.V času gibanja Temnopolta življenja štejejo (Black Lives Matter), ki ga je spodbudila smrt, vrhove knjižnih lestvic zasedajo dela temnopoltih avtoric in avtorjev. Zdaj ti avtorji izražajo skrb, da britanski založniki sicer ozaveščajo o rasnih neenakostih, pri tem pa se ne ozirajo na neenakosti, ki se dogajajo v založništvu.Številni podpisniki so opisali svoje slabe izkušnje. Med njimi so bile zahteve urednikov, naj v svoja dela vključijo svetlopolte ali rasistične like, prejemali pa so menda tudi nižja plačila kot njihovi belopolti kolegi. V pismu opominjajo tudi, da založniški industriji znotraj kolektivov ni uspelo upoštevati britanske rasne in regijske raznolikosti. Med zaposlenimi še vedno preveč prevladujejo svetlopolti, v zasebnih šolah izobraženi posamezniki.Združenje britanskih založnikov The Publishers Association je lani med založniki izvedlo anketo, ki je pokazala, da je za izboljšanje rasne raznolikosti potrebnega še precej truda. Le 11,6 odstotka zaposlenih v industriji je bilo temnopoltih, medtem ko je njihov delež v Veliki Britaniji nasploh 14 odstotkov, v Londonu, kjer imajo glavni sedež vsi večji založniki, pa kar 40,2 odstotka. Posameznikov, ki so obiskovali zasebne šole, je v založništvu trikrat več, kot je državno povprečje.Med svojimi priporočili združenje poziva založnike, naj delijo več podatkov o svojih temnopoltih avtorjih. Med njimi tudi, kolikim uspe preboj od oddaje literarnega dela do njegove izdaje in kolikšen je njihov predujem. Priporočajo še, naj založniki zaposlijo več temnopoltih urednikov, ki bi bili zadolženi za odkrivanje novih literarnih glasov, in več temnopoltega osebja v trženju ter v reklamnih in oblikovalskih oddelkih.Podpisniki poudarjajo tudi, da v upravnih odborih večjih založnikov ni niti ene temnopolte osebe, kar je »v letu 2020 nesprejemljivo«.