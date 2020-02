Združeno kraljestvo je in verjetno bo ostalo izjema

Ena od največjih bojazni, povezanih z brexitom, je bilo vprašanje učinka domin. Čeprav ugibanja o tem, katera država bi lahko odšla po poti Združenega kraljestva in zapustila Evropsko unijo, še nekaj časa ne bodo potihnila, je verjetnost novih izstopov dan po tem, ko se je brexit dejansko zgodil, videti izrazito majhna.Čeprav si je odsotnost posnemovalk mogoče razlagati različno, sama po sebi še potrjuje argument o britanski izjemi, zlasti z vidika odnosa do celinske Evrope. Med njegovimi zagovorniki je tudi britanski zgodovinar David Abulafia. »Mislim, da je to izjemo potrdil referendum, četudi nekatere moje kolege jezi že ...