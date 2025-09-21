Združeno kraljestvo, Kanada in Avstralija priznali Palestino

Britanski premier Keir Starmer je danes sporočil, da Združeno kraljestvo uradno priznava Palestino. Skoraj sočasno je tudi kanadski premier Mark Carney sporočil, da Kanada priznava palestinsko državo. To je danes priznala tudi Avstralija.

»Danes, da bi obudili upanje na mir za Palestince in Izraelce ter rešitev dveh držav, Združeno kraljestvo uradno priznava državo Palestino,« je sporočil Starmer.

»Kanada priznava državo Palestino in ponuja svoje partnerstvo pri gradnji obljube mirne prihodnosti tako za državo Palestino kot za državo Izrael,« je Carney zapisal na omrežju X.

Avstralski premier Anthony Albanese pa je dejal, da je priznanje del »usklajenih mednarodnih prizadevanj« s Kanado in Združenim kraljestvom.

Druge države sledijo

Ob vse močnejši mednarodni obsodbi Izraela zaradi vojne v Gazi, grozljivih humanitarnih razmerah v palestinski enklavi ter ugotovitvah komisije ZN, da Izrael v Gazi izvaja genocid, naj bi danes Palestino po napovedih priznala tudi Portugalska.

V ponedeljek naj bi Palestino med konferenco o rešitvi dveh držav, ki jo bosta ob robu splošne razprave Generalne skupščine na sedežu ZN v New Yorku gostili Francija in Savdska Arabija, priznalo še več držav, med njimi Francija.

Palestino trenutno priznava približno 150 od skupaj 193 držav članic ZN, med njimi tudi Slovenija, ki jo je priznala junija lani.

Priznanju odločno nasprotujeta Izrael in njegova tesna zaveznica ZDA. Že ob napovedi priznanja sta opozorila, da je priznanje Palestine diplomatsko darilo palestinskemu gibanju Hamas po napadu na Izrael 7. oktobra 2023.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki je nedavno znova zatrdil, da palestinske države ne bo, je danes dejal, da bi ustanovitev palestinske države ogrozila obstoj Izraela.