Britanija preživlja najdaljši vročinski val zadnjih desetletij

Združeno kraljestvo se sooča z enim najdaljših vročinskih valov v zadnjih desetletjih, poroča BBC. V delih južne Anglije vročina ne popušča že skoraj dva tedna, meteorologi pa opozarjajo, da gre za še en dokaz, da podnebne spremembe spreminjajo vremenske vzorce britanskega otoka.

V četrtek so v kraju Merryfield v grofiji Somerset izmerili 30,6 stopinje Celzija, kar pomeni, da je bil to že dvanajsti zaporedni dan s temperaturami nad 30 stopinjami Celzija. To je najdaljše takšno obdobje po letu 2006, čeprav rekord iz leta 1976, ko je vročina nad 30 stopinj trajala 16 dni zapored, po vsej verjetnosti ne bo presežen.

V mestih Bournemouth in Heathrow temperature že skoraj dva tedna vztrajajo nad uradnim pragom za vročinski val. Konec tedna bo sicer s severa prišel nekoliko hladnejši zrak, vendar bodo ponekod na jugu Anglije razmere za vročinski val vztrajale še nekaj dni.

Zakaj vročina traja tako dolgo?

Meteorologi pojasnjujejo, da je za izjemno dolgotrajen vročinski val odgovornih več dejavnikov.

Pomembno vlogo imajo podnebne spremembe. Povprečna temperatura v Združenem kraljestvu je danes za približno 1,3 stopinje Celzija višja kot v obdobju med letoma 1961 in 1990. Še izraziteje so se zvišale najvišje dnevne temperature – na območju širšega Londona so se najbolj vroči dnevi segreli za približno 4,5 stopinje.

Zaradi dolgotrajne stabilnosti visokega zračnega tlaka se je oblikovala tako imenovana vročinska kupola. Pri tem vremenskem pojavu se zrak spušča proti tlom, se pri tem stiska in dodatno segreva. Ker se hkrati izsušuje, nastaja zelo malo oblakov, močno sončno obsevanje pa tla še dodatno ogreva.

V mestih Bournemouth in Heathrow temperature že skoraj dva tedna vztrajajo nad uradnim pragom za vročinski val. FOTO: Martin Lelievre/AFP

Leto 2026 je v Združenem kraljestvu že zdaj eno najbolj izjemnih z vidika vremenskih rekordov. Tako maja kot junija so bile povprečne mesečne temperature za več kot dve stopinji višje od dosedanjih rekordov.

To je že tretji letošnji vročinski val. Ob istem času lani je država prav tako doživela tretji vročinski val, vendar je bilo julija 2025 v južni Angliji več kot 30 stopinj le štiri dni zapored. Letos temperature nad 30 stopinjami Celzija vztrajajo že dvanajst dni, v nekaterih delih Anglije in Walesa pa vročinski val traja že trinajsti dan.

Vročina je ta teden zajela tudi dele Škotske in Severne Irske, vendar tam ni bila tako izrazita in dolgotrajna. Letošnje razmere pogosto primerjajo z zgodovinskim poletjem leta 1976, ki še vedno velja za najdaljši vročinski val v britanski zgodovini.

Čeprav rekord po dolžini ostaja nedosežen, so letošnje najvišje temperature še višje, precej več pa je bilo tudi dni z ekstremno vročino nad 35 stopinjami Celzija. Takšnih dni je bilo letos že šest, prvič doslej pa so temperature nad 35 stopinjami izmerili v treh zaporednih mesecih – maju, juniju in juliju.

Po najnovejšem poročilu o podnebju se je število dni s temperaturami nad 30 stopinjami Celzija na območju širšega Londona v zadnjih desetletjih povečalo kar štirikrat. FOTO: Martin Lelievre/AFP

Poleg vročine je opazna tudi suša. Nekateri kraji na jugu Anglije, med njimi Wisley v Surreyju, že 30 dni niso prejeli niti kaplje dežja. Primanjkljaj padavin je tudi v večjem delu Walesa in Severne Irske, medtem ko je bil zahod Škotske nadpovprečno namočen.

Kljub temu razmere za zdaj niso primerljive z obsežno sušo, ki je spremljala vročinski val leta 1976. Britanski meteorološki urad opozarja, da vročinski valovi v Združenem kraljestvu postajajo pogostejši, daljši in intenzivnejši.

Po najnovejšem poročilu o podnebju se je število dni s temperaturami nad 30 stopinjami Celzija na območju širšega Londona v zadnjih desetletjih povečalo kar štirikrat.

Prav tako se vročinski valovi čedalje pogosteje pojavljajo zunaj običajnega poletnega obdobja. Septembra 2023 je tako Združeno kraljestvo doživelo jesenski vročinski val s sedmimi zaporednimi dnevi nad 30 stopinjami Celzija, letošnji prvi rekordni vročinski val pa se je začel že konec maja. Takrat so izmerili tudi najvišjo majsko nočno temperaturo doslej – 21,4 stopinje Celzija, kar pomeni prvo letošnjo tropsko noč.

Kdaj prihaja ohladitev?

Že konec tedna bo nad Združeno kraljestvo začel pritekati nekoliko hladnejši zrak s severa. Na Škotskem, Severnem Irskem in severovzhodu Anglije bodo temperature večinoma le malo presegle 20 stopinj Celzija, spremljalo pa jih bo več oblačnosti.

Letošnje razmere pogosto primerjajo z zgodovinskim poletjem leta 1976, ki še vedno velja za najdaljši vročinski val v britanski zgodovini. FOTO: Jade Gao/AFP

V večjem delu Anglije in Walesa bo vreme ostalo sončno in suho, temperature se bodo gibale med 24 in 27 stopinjami, na jugu pa se bodo lokalno še približale 29 stopinjam Celzija. V nekaterih krajih bodo pogoji za uradni vročinski val trajali tudi čez konec tedna.

Dolgoročne napovedi kažejo, da bo visok zračni tlak vztrajal tudi v preostanku julija. Temperature bodo ostale nad dolgoletnim povprečjem, čeprav nekoliko nižje kot v zadnjih dneh. Proti koncu meseca je predvsem na severu možnih nekaj padavin, medtem ko meteorološki modeli za avgust nakazujejo bolj spremenljivo, a še vedno nadpovprečno toplo vreme.