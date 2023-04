Združevanje radikalne levice pred parlamentarnimi volitvami

V nadaljevanju preberite:

Nepopoln dvostrankarski sistem v Španiji, ko so se na oblasti samostojno izmenjevali socialisti (PSOE) in konservativna Ljudska stranka (PP), je vsaj za zdaj prerasel v politiko blokov. Po oblikovanju prve koalicijske vlade od začetka tranzicije si je po parlamentarnih volitvah v začetku decembra težko predstavljati drugačen razplet kot povezovanje sorodnih strank. Desna alternativa med opozicijsko PP in radikalnim Voxom je znana že dalj časa, konec tedna pa je konkretnejše obrise dobilo tudi združevanje strank levo od PSOE, ki bo ključno za to, da bo socialist Pedro Sánchez dobil še en mandat.