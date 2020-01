Že druga žrtev skrivnostnega kitajskega virusa

Prve okužbe v decembru

AFP Kitajske oblasti so wuhansko veletržnico zaradi suma, da je bila okužena z neznanim koronavirusom, 1. januarja zaprle in razkužile. FOTO: Noel Celis/ Afp

Kako se virus prenaša

Lokalne kitajske oblasti v mestu Wuhan so sporočile, da je za okužbo s skrivnostnim virusom, podobnim virusu SARS, umrla že druga okužena oseba. Obenem so potrdili tudi drugo okužbo izven Kitajske - z virusom je bil okužen Kitajec, ki živi na Japonskem in ki je pred tem obiskal Wuhan, poroča britanski BBC. Pred tem so virus našli tudi pri ženski na Tajskem, ki je tja prav tako pripotovala iz Wuhana.Prve okužbe z do sedaj še neznanim koronavirusom, ki povzroča okužbo, podobno pljučnici oziroma sarsu, so v Wuhanu potrdili 31. decembra. Doslej so evidentirali nekaj čez petdeset okuženih, prva oseba je umrla pred slabim tednom, druga včeraj. Večina okuženih je bila tako ali drugače povezana z ribjo veletržnico v Wuhanu, na kateri poleg rib in drugih morskih plodov prodajajo tudi ptice, kače in druge živali. Tržnica je od prvega januarja zaprta, oblasti so jo dale očistiti in razkužiti, novih primerov okužb od takrat menda ni.Strokovnjaki za sedaj še niso uspeli ugotoviti, ali se virus prenaša samo z živali na človeka ali pa lahko prehaja tudi s človeka na človeka. Slednje bi lahko povzročilo širšo okužbo svetovnih razsežnosti. So pa kitajski znanstveniki in strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije virus uvrstili v družino koronavirusov. Iz te družine je tudi virus, ki je med leti 2002 in 2003 povzročil epidemijo SARS z okrog 8000 okuženimi in 774 umrlimi v 26 državah. Toda virus, ki je na Kitajskem izbruhnil sedaj, menda ni tako nevaren kot omenjeni povzročitelj sarsa, je za BBC dejal profesorz edinburške univerze.Bolezen se sicer pri različnih ljudeh razvije različno in lahko poteka zgolj kot močnejši prehlad, lahko pa pride tudi do nevarnega akutnega respiratornega sindroma in do smrti, kar potrjujeta že dva umrla.