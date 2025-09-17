Že od prvega dneva izraelskih napadov gre izključno in samo za genocid

V nadaljevanju preberite:

Izraelska vojska stopnjuje kopensko ofenzivo na mesto Gaza, ki ga je v zadnjih dveh tednih zapustilo že okoli 300.000 ljudi. V več četrti največjega urbanega središča v palestinskih enklavi, po katerem neprestano padajo bombe in rakete, je izraelska okupacijska vojska vstopila s tanki in tudi s kopenskimi silami. Mesto se – tako kot v skoraj dveh letih genocida že številna druga mesta v Gazi – pospešeno spreminja v ruševine. Neposrednih spopadov med izraelsko vojsko, ki mesto Gaza obstreljuje tudi z morja, in Hamasom praktično ni. Etnično čiščenje je v polnem teku.

Ko se je izraelska genocidna vlada odločila, da sproži kopensko ofenzivo na Gazo, je – poleg tega, da dokončno zaustavi pogajalski proces o morebitni prekinitvi ognja – tudi jasno in glasno sporočila, da jih usoda preostalih talcev, ki je bila dolge mesece alibi za genocidno uničevanje in pobijanje, ne zanima več. A tako je že od samega začetka genocida, ki je v zadnjih dneh prešel v novo brutalno poglavje.