  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Že od prvega dneva izraelskih napadov gre izključno in samo za genocid

    V absolutnem peklu mesta Gaze je ujetih še okoli 600.000 sestradanih ljudi.
    Eksodus iz mesta Gaza. Foto: Reuters
    Galerija
    Eksodus iz mesta Gaza. Foto: Reuters
    Boštjan Videmšek
    17. 9. 2025 | 16:00
    17. 9. 2025 | 16:20
    4:40
    A+A-

    V nadaljevanju preberite: 

    Izraelska vojska stopnjuje kopensko ofenzivo na mesto Gaza, ki ga je v zadnjih dveh tednih zapustilo že okoli 300.000 ljudi. V več četrti največjega urbanega središča v palestinskih enklavi, po katerem neprestano padajo bombe in rakete, je izraelska okupacijska vojska vstopila s tanki in tudi s kopenskimi silami. Mesto se – tako kot v skoraj dveh letih genocida že številna druga mesta v Gazi – pospešeno spreminja v ruševine. Neposrednih spopadov med izraelsko vojsko, ki mesto Gaza obstreljuje tudi z morja, in Hamasom praktično ni. Etnično čiščenje je v polnem teku.

    Ko se je izraelska genocidna vlada odločila, da sproži kopensko ofenzivo na Gazo, je – poleg tega, da dokončno zaustavi pogajalski proces o morebitni prekinitvi ognja – tudi jasno in glasno sporočila, da jih usoda preostalih talcev, ki je bila dolge mesece alibi za genocidno uničevanje in pobijanje, ne zanima več. A tako je že od samega začetka genocida, ki je v zadnjih dneh prešel v novo brutalno poglavje.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Tema dneva

    Končna rešitev palestinskega vprašanja

    Izraelska kopenska ofenziva na mesto Gaza, naslednje poglavje genocida.
    Boštjan Videmšek 17. 9. 2025 | 12:56
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Izraelska vojska mesto Gaza spreminja v množično grobišče

    Sestradani, bolni, izčrpani, ranjeni in travmatizirani ljudje nimajo kam bežati.
    Boštjan Videmšek 16. 9. 2025 | 16:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Izrael je začel kopensko ofenzivo v Gazi, Kac: Gaza gori

    Izrael je ponoči močno okrepil napade na mesto Gaza. Terjali so več smrtnih žrtev in ranjenih.
    16. 9. 2025 | 08:28
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Peter Mlakar

    Dokaz za obstoj Boga

    Knjiga O neskončnem je gotovo ena bolj nenavadnih izdaj v zadnjem času.
    Mirt Bezlaj 16. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Če tehtate o upokojitvi, bo ugodneje decembra ali januarja?

    Pogoj starosti se bo začel zviševati leta 2028. Zimski dodatek naj bi nadomestil, kar bodo upokojenci izgubili z novo formulo usklajevanja.
    Barbara Hočevar 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Genocid v Gazi

    Nataša Pirc Musar z ostrim sporočilom za ZDA na generalni skupščini OZN

    Slovenska predsednica bo na generalni skupščini OZN kritična do ameriških sankcij zoper sodnike ICC
    Uroš Esih 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Robert Shillman

    Kdo je glavni financer desnega gibanja, ki privablja stotisoče ljudi

    Britanci v ameriških zvezdnikih vidijo navdih, Američani pa v britanskih aktivistih dokaz, da je njihov boj del širšega globalnega gibanja.
    Pija Kapitanovič 17. 9. 2025 | 07:07
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dodatno zdravstveno zavarovanje

    Pacient v stiski ne sme ostati sam

    Dolgi čakalni roki, nerazumevanje navodil in digitalne ovire otežujejo manevriranje po zdravstvenem sistemu.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vlaga v stanovanju

    Ureditev prezračevanja naj bo del energetske prenove

    Po energetski sanaciji, pri menjavi oken, izolaciji strehe in fasade naravne izmenjave zraka ni več.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Slovenci varčujemo, a izgubljamo vrednost premoženja

    Strah pred tveganji ljudi odvrača od kapitalskih trgov, mladi so do vlaganj bolj odprti.
    Milka Bizovičar 16. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Kaj bo krojilo kapitalske trge do prihodnje pomladi

    Marca prihodnje leto bo uvedba računov INR predstavljala enega največjih novih produktov na domačem trgu v zadnjem desetletju.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    GazaPalestinaIzrael

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugi športi
    Odbojka

    Slovenci napredovali v osmino finala SP

    V odločilni tekmi za drugo mesto v skupini E na svetovnem prvenstvu na Filipinih so naši odbojkarji po hudem boju le strli odpor Nemcev.
    17. 9. 2025 | 17:19
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Bolezni

    Korak pred naslednjo pandemijo

    Globalno segrevanje tudi v Evropo prinaša nekoč le tropske bolezni. Zaradi taljenja ledu bi se lahko sprostili skriti patogeni.
    17. 9. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Otroci z redkimi boleznimi

    Starši najtežje bolnih otrok prisiljeni v protest

    Starši otrok z najhujšimi boleznimi ostajajo brez nadomestil, hkrati morajo pogosto vsako leto, dokazovati, da ima njihov otrok neozdravljivo bolezen.
    Gordana Stojiljković 17. 9. 2025 | 16:51
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    57. MOS

    Na odprtju sejma opozorila pred dodatnimi obremenitvami gospodarstva

    Na največjem poslovno-sejemskem dogodku v regiji se v Celju predstavlja 600 razstavljavcev iz 20 držav.
    Špela Kuralt 17. 9. 2025 | 16:50
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Si-alarm

    27. septembra, ob 12. uri, bodo vaši telefoni zvonili na največji glasnosti

    Izkušnje iz tujine kažejo, da se ne glede na obveščanje pred testiranjem sistema, na dan testiranja zgodi »množični učinek šoka«.
    Borut Tavčar 17. 9. 2025 | 16:11
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Otroci z redkimi boleznimi

    Starši najtežje bolnih otrok prisiljeni v protest

    Starši otrok z najhujšimi boleznimi ostajajo brez nadomestil, hkrati morajo pogosto vsako leto, dokazovati, da ima njihov otrok neozdravljivo bolezen.
    Gordana Stojiljković 17. 9. 2025 | 16:51
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    57. MOS

    Na odprtju sejma opozorila pred dodatnimi obremenitvami gospodarstva

    Na največjem poslovno-sejemskem dogodku v regiji se v Celju predstavlja 600 razstavljavcev iz 20 držav.
    Špela Kuralt 17. 9. 2025 | 16:50
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Si-alarm

    27. septembra, ob 12. uri, bodo vaši telefoni zvonili na največji glasnosti

    Izkušnje iz tujine kažejo, da se ne glede na obveščanje pred testiranjem sistema, na dan testiranja zgodi »množični učinek šoka«.
    Borut Tavčar 17. 9. 2025 | 16:11
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

    Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Denar

    Kje je 27 milijard evrov?

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    SONČNA ENERGIJA

    Ko neurje pretrese sosesko in zmanjka elektrike

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo