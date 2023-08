Že tretja obtožnica proti Donaldu Trumpu

Posebni tožilec Jack Smith je proti nekdanjemu ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu vložil štiri nove obtožnice, tokrat zaradi zaradi poskusa spreobrnitve rezultatov predsedniških volitev 2020. Z obtožbami od zarote za prevaro ZDA do oviranja uradnih postopkov. ga bodo danes popoldne po vzhodnoameriškem času seznanili na zveznem sodišču v prestolnici Washington.

Donald Trump vidi lov na čarovnice proti sebi. Foto Jim Bourg/Reuters

To bo že tretja aretacija nekdanjega republikanskega predsednika po newyorški zaradi plačila pornozvezdi Stormy Daniels za molk ter prvi Smithovi zaradi Trumpovega zadrževanja zaupnih dokumentov v domačem Mar-a-Lagu. Morda ne bo zadnja, saj jih je nekaj še v delu, sedanja pa navaja šest neimenovanih soobtožencev, med njimi nekaj odvetnikov. 77-letni ameriški nacionalist naj bi vedel, da so trditve o volilnih prevarah napačne, a jih je kljub temu ponavljal v obupanem poskusu ostati na oblasti po volilni zmagi demokrata Joeja Bidna, je zapisano na 45 straneh obtožnice. S protizakonitimi načini naj bi poskušal zavračati legitimne glasovnice ter tako spodkopaval volilne rezultate. S tem je ustvarjal ozračje nezaupanja in jeze v državi ter zmanjševal zaupanje javnosti v izvajanje volitev.

Posebni tožilec Jack Smith. Foto Kevin Wurm/Reuters

Iz kampanje ponovnega kandidata za republikansko predsedniško imenovanje so ocenili, da gre za nadaljevanje »patetičnega poskusa zločinske Bidnove družine in pravosodnega ministrstva« za vmešavanje v predsedniške volitve 2024. Opozorili so, da Trump z veliko prednostjo vodi pred drugimi republikanskimi politiki, sprašujejo pa tudi, zakaj so novo obtožnico naznanili dan po izbruhu škandala »skorumpiranega Joeja Bidna« v kongresnih dvoranah. Preganjanje nekdanjega predsednika so primerjali z nacistično Nemčijo, Sovjetsko zvezo in drugimi avtoritarnimi diktatorskimi režimi. »Ta neameriški lov na čarovnice bo spodletel in predsednik Trump bo ponovno izvoljen v Belo hišo, da bo našo državo rešil pred nikoli videnimi zlorabami, nesposobnostjo in korupcijo.«

Hunter Biden, sin demokratskega predsednika ZDA. Foto Jonathan Ernst/Reuters

Po raziskavi javnega mnenja, objavljeni v časopisu New York Times, več kot polovica Američanov meni, da je Trump po volitvah 2020 ogrožal ameriško demokracijo. 39 odstotkov vprašanih pa jih je ocenilo, da je imel pravico do dvoma v rezultate volitev in velik del republikanskih volivcev še naprej verjame, da so jim bile volitve 2020 ukradene. Teh zelo verjetno ne bo prepričala niti obtožnica dan po pričanju nekdanjega prijatelja in poslovnega partnerja Hunterja Bidna v pristojnem kongresnem odboru o telefonskih pogovorih nekdanjega podpredsednika ZDA Joeja Bidna z dvomljivimi podjetji in posamezniki iz tujine. Devon Archer, ki je tudi služil v upravnem odboru ukrajinskega energetskega podjetja Burisma, je okrepil republikanske zahteve po odpoklicu sedanjega demokratskega predsednika ZDA.