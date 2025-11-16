  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Že več kot 800 napadov na železnice, vlake in strojevodje

    Železnice so za Ukrajino ključne, saj po njih potuje več kot 60 odstotkov tovora, vključno z žitom, in okoli tretjina potnikov.
    Prvi mož ukrajinskih državnih železnic Ukrzaliznicja Oleksandr Pertsovskij opozarja, da ruska vojska s preciznimi droni iranske izdelave Šahed vse pogosteje cilja posamezne lokomotive. FOTO: Rybakova Afp
    Galerija
    Prvi mož ukrajinskih državnih železnic Ukrzaliznicja Oleksandr Pertsovskij opozarja, da ruska vojska s preciznimi droni iranske izdelave Šahed vse pogosteje cilja posamezne lokomotive. FOTO: Rybakova Afp
    Pi. K.
    16. 11. 2025 | 09:46
    A+A-

    V Ukrajini se stopnjujejo ruski napadi na železniško infrastrukturo. Po podatkih podpredsednika vlade Oleksija Kulebe je bilo od začetka leta zabeleženih več kot 800 napadov na železnice in druga logistična vozlišča, škoda pa naj bi dosegla približno milijardo dolarjev. Število napadov se je v zadnjih treh mesecih potrojilo, pri čemer ruska vojska vse pogosteje neposredno cilja vlake in strojevodje, poroča britanski časnik The Guardian.

    Železnice so za Ukrajino ključne, saj po njih potuje več kot 60 odstotkov tovora, vključno z žitom, in okoli tretjina potnikov. Vojaška pomoč iz tujine v veliki meri prispe na fronto po tirih. Civilna letališča od začetka ruske celovite invazije ne delujejo, zato v državo večinoma prihajajo,  in jo zapuščajo, po železnici tudi tuji državniki.

    Železniški sistem je že od leta 2022 tarča raketnih in dronskih napadov, a poleti 2025 se je taktika očitno zaostrila. Ruske sile zdaj sistematično napadajo vozlišča, podpostaje, depoje in lokomotive.

    800 udarov, 3.000 poškodovanih objektov

    Kuleba, podpredsednik vlade za obnovo in minister za razvoj skupnosti in ozemelj, navaja, da je Rusija letos izvedla več kot 800 napadov na logistično infrastrukturo, med katero so tudi pristanišča in železnice. Po njegovih besedah je bilo poškodovanih več kot 3.000 železniških objektov, od postaj in tirov do električnih postaj in depojev.

    »V zadnjih treh mesecih se je število napadov potrojilo,« je poudaril Kuleba. Po podatkih ukrajinskih oblasti je bilo samo od začetka avgusta zabeleženih približno 300 napadov na objekte družbe Ukrzaliznicja, kar pomeni pomemben skok v primerjavi z enakim obdobjem lani.

    Ukrajinski uradniki in analitiki v tem vidijo premik v ruski strategiji, od splošnega obstreljevanja energetike k bolj usmerjenim udarom po transportnih “ozkih grlih”, med katerimi so železniška vozlišča in lokomotivski parki.

    Prvi mož ukrajinskih državnih železnic Ukrzaliznicja Oleksandr Pertsovskij opozarja, da ruska vojska s preciznimi droni iranske izdelave Šahed vse pogosteje cilja posamezne lokomotive. Po njegovih besedah ne gre več le za poškodovanje tirov ali transformatorskih postaj, ampak za poskus, da bi se uničil vozni park in ubilo strojevodje, ki so ključni za ohranjanje prometa.

    Da bi zmanjšali ranljivost nekatere vlake opremljajo z elektronskimi sistemi za motenje dronov, med železniškimi delavci pa so oblikovali posebne protizračne skupine, ki pomagajo pri obrambi ključnih postaj in odsekov.

    Več iz teme

    vojna v UkrajiniRusija-UkrajinaželeznicaUkrajina

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

