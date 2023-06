Zedinjeni besednjak neenotne Evrope

V nadaljevanju preberite:

Ni težko uganiti, zakaj je novi kitajski premier za prvi odhod v tujino, odkar je bil marca imenovan na to funkcijo, izbral Nemčijo in Francijo, in to prav v tem vrstnem redu. Li Qiang, drugi mož v kitajski oblastni hierarhiji, ima pomembno nalogo. Vzpostaviti mora most z Evropo kot enim od največjih trgov za kitajske izvoznike in enim od najpomembnejših virov tehnologije in naložb.

A to še ni vse. Li Qiang si želi pripraviti Evropejce do tega, da se bodo z večjimi koraki osamosvajali od ZDA, jih umiriti glede geostrateških ambicij Kitajske, jih prepričati, da vodstvo v Pekingu ni zaveznik Rusije, in jim poskušati pojasniti, da vzajemna gospodarska in tržna odvisnost ne pomeni nujno negotovosti.