Zelena energija proti črnim scenarijem

V nadaljevanju preberite:

Evropski uniji je doslej uspelo prebroditi energetsko krizo bolje, kot so predvideli črni scenariji. Kljub številnim težavam se je pokazalo, da Evropa lahko preživi brez ruskega plina. Recesije v EU po zadnjih projekcijah naj ne bi bilo, tudi v Nemčiji ne.

Delež elektrike, proizvedene v sončnih in vetrnih elektrarnah, se je lani povečal na 22 odstotkov. Tako je tudi prvič velji od deleža plina. Hitra rast uporabe sonca in vetra je tudi lajšala lanske težave z drugimi viri. To tudi krepi ambicije po rasti deleža oibnovljivih virov v energetski mešanici EU do leta 2030.