Zeleni prehod bi moral biti precej hitrejši

Danes objavljena študija inštituta Ember je pokazala, da morajo dežele srednje in vzhodne Evrope (v tej kategorij so vse države, ki so vstopile od leta 2004, razen Cipra in Malte) pohiteti z vlaganji, če nočejo še bolj zaostati za bolj razvitim delom EU. Hitrejši razmah obnovljivih virov bi jim zagotovil nižje cene elektrike.

Brez pospeška deželam vzhodne in srednje Evrope po projekcijah Emberja grozi, da bodo morale uvažati vse več elektrike: leta 2030 naj bi uvoz znašal 34 teravatnih ur ali petkrat več kot lani. Ker bodo njihove sosede na severu in zahodu hitro razvijale poceni obnovljive vire, bodo izgubljale konkurenčnost. Tudi pred Slovenijo je še veliko dela.