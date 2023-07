Zeleni tonejo, AfD z novim rekordom

V nadaljevanju preberite:

Zelenim je podpora v zadnjih javnomnenjskih anketah padla na med 13 in 14 odstotkov, s čimer se je stranka po podpori vrnila tja, kjer je bila nazadnje pred petimi leti. Aktualna koalicija skupaj dosega le še 38 do 39 odstotkov. Na drugi strani je Alternativa za Nemčijo pridobila še dve odstotni točki in je z 22 odstotki dosegla nov rekord. Zeleni menijo, da je razlog za padec podpore v tem, da Nemci ne marajo sprememb.