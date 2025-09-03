  • Delo d.o.o.
    Svet

    Zeleni vodja in čarobne prsi: Polanski trdi, da jih je povečeval z mislijo

    Zack Polanski, prvi mož britanskih Zelenih, se je znašel v središču pozornosti zaradi izjave iz časa, ko je bil hipnoterapevt.
    Zack Polanski, prvi mož Zelenih je bil nekoč hipnoterapevt. FOTO: Justin Tallis/AFP
    Zack Polanski, prvi mož Zelenih je bil nekoč hipnoterapevt. FOTO: Justin Tallis/AFP
    P. M.
    3. 9. 2025 | 17:40
    3. 9. 2025 | 17:55
    3:55
    Zack Polanski, novi vodja britanske Zelene stranke, se je opravičil za svojo podporo hipnotičnemu povečanju prsi, ki da je dosti cenejše od operacije. To trditev je izrekel v času, poroča The Independent, ko je bil še hipnoterapevt. Izjava mu je »ušla«, ko je novinarki, ki je delovala pod krinko, ponudil seanso, s katero naj bi ji povečal prsi in izboljšal njeno samopodobo.

    Polanskega so glede sporne izjave »zaslišali« na BBC Breakfast. »Opravičil sem se pred 12 leti, in še enkrat se opravičujem,« je odgovoril in pri tem citiral enega svojih najljubših politikov Tonyja Benna, ki je rad rekel: »Ne zanima me, od kod prihajaš, zanima me, kam greš.« Na vprašanje, ali mu lahko volivci zaupajo, pa je Polanski odvrnil: »Politik ne sme reči zaupajte mi — zaupanje je odnos, ki ga gradiš s svojimi dejanji.«

    Politični motivi opozicije

    Medtem ko so ga nekateri laburistični poslanci kritizirali, je Polanski odločno zatrjeval, da se je za izjavo opravičil že pred davnimi desetletji, in da spominjanje nanjo med kampanjo kaže na politične motive opozicije.

    Prav Laburistična stranka je bila tista, ki je takoj po zmagi opozorila na preteklo trditev Polanskega, objavljeno v tabloidu The Sun. Laburisti so zapisali: »Spoznajte Zacka Polanskega. To je oseba, ki jo je Stranka zelenih pravkar izvolila za vodjo.« Objava je vsebovala odlomek članka, v katerem je Polanski izrazil podporo hipnotičnemu povečanju prsi. »To je izjemno nov pristop, vendar vidim, da bo zelo hitro postal priljubljen, ker je tako varen in veliko cenejši od operacije prsi,« naj bi takrat dejal.

    Zack Polanski, prvi samostojni vodja Zelene stranke. FOTO: Justin Tallis/AFP
    Zack Polanski, prvi samostojni vodja Zelene stranke. FOTO: Justin Tallis/AFP

    Zapis je delno povzročil ogorčenje med članstvom — ena izmed laburističnih poslank je dejala: »Očitno je, koga je stranka izvolila …« Druga se je držala za glavo: »Groza.« Polanski je odgovoril, da je nevredno, da laburistična vlada raje razpravlja o »stari, brezvezni izjavi izpred desetletij, namesto da bi se osredotočila na aktualne družbene težave, kot so neenakost, brezdomstvo ali izdatki za orožje«.

    Prvi samostojni vodja stranke

    Polanski je v volilni tekmi dosegel zmago s 20.411 glasovi članov, medtem ko sta protikandidata Ellie Chowns in Adrian Ramsay skupaj prejela 3.705 glasov. Tako je bil Polanski izvoljen z največjim številom glasov doslej in postal prvi samostojni vodja stranke. V svojem zmagovitem govoru je obljubil »drzne ukrepe in drzno vodenje«, vključno s pobudo nacionalizacije vodnih podjetij in poslal sporočilo laburistični stranki Keira Starmerja ali kot je rekel »sira Keira« in obljubil, da jo bodo nadomestili Zeleni.

    Dejal je: »Nacionalizirali bomo vodovodna podjetja. To laburistično vlado bomo pozvali k odgovornosti. Ko namreč pogledamo Keirja Starmerja in to, kar ta vlada počne, pa naj gre za omejitev otroških dodatkov, zmanjšanje invalidnine ali genocid v Gazi, je moje sporočilo laburistom zelo jasno: Nismo tu, da bi nas razočarali, nismo tu, da bi nas skrbeli vi, tu smo, da vas zamenjamo

