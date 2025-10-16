Zelenskemu se obeta pokončna vrnitev v Belo hišo

V nadaljevanju preberite:

Pred jutrišnjim obiskom ukrajinskega voditelja Volodimirja Zelenskega v Washingtonu je bilo na mednarodnem prizorišču največ ugibanj o tem, ali bo njegov gostitelj Donald Trump ugodil njegovi prošnji, naj Ukrajini dostavi rakete dolgega dosega.

A po mnenju ukrajinskih analitikov so načrti njihovega predsednika bolj daljnosežni: s podporo svojih evropskih zaveznikov in ameriških »jastrebov« hoče Trumpa čim bolj vključiti v vojno oziroma po besedah enega od komentatorjev »ta konflikt iz 'Bidnove vojne', kakor ga nenehno imenuje sedanji vodja Bele hiše, spremeniti v 'Trumpovo vojno'«.