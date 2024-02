Zelenski in Macron obsodila napad, v katerem sta bila ubita Francoza

V ruskem napadu na ukrajinsko regijo Dnipropetrovsk je bila ponoči poškodovana energetska infrastruktura, je sporočil guverner regije Sergij Lisak in dodal, da je brez elektrike ostalo več kot 40.000 ljudi. Zaradi ruskega obstreljevanja je brez elektrike tudi okoli 64 krajev v Harkovu.

Ruske sile so regijo Dnipropetrovsk napadle s 24 droni, je sporočila ukrajinska vojska in dodala, da jih je enajst sestrelila zračna obramba. »Zaradi napada je brez elektrike ostalo več kot 40.000 ljudi,« je opozoril Lisak. Brez elektrike sta ostala tudi dva rudnika, reševalci so na varno evakuirali okoli sto rudarjev, ki so bili ujeti pod zemljo.

Rusija je napad z droni izvedla tudi na mesto Berislav v regiji Herson. V napadu sta bila ubita dva francoska državljana, še štirje pa so bili lažje poškodovani, je sporočila ukrajinska policija. O smrti dveh francoskih državljanov je poročal tudi guverner regije Oleksandr Prokudin, ki pa trdi, da so bili v napadu ranjeni še trije tuji državljani.

Zelenski: Ruski teror ne pozna meja

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in njegov francoski kolega Emmanuel Macron sta obsodila ruski napad, v katerem sta bila ubita dva francoska humanitarna delavca. Pohvalila sta njuno delo v Ukrajini. Zelenski pa je dodal, da ruski teror ne pozna meja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Ruski teror ne pozna meja in narodnosti žrtev. Pogumna francoska humanitarna delavca sta pomagala ljudem in vedno jima bomo hvaležni za njuno humanost. Izrekam sožalje njihovim bližnjim,« je na družbenih omrežjih zapisal Zelenski.

Smrt dveh francoskih humanitarnih delavcev je potrdil tudi Macron ter ruski napad označil za strahopetno in nezaslišano dejanje. »Moja solidarnost je namenjena vsem prostovoljcem, ki se trudijo pomagati ljudem,« je še dodal.

Napad je pred tem obsodil tudi francoski zunanji minister Stéphane Séjourné. »Rusko barbarstvo je bilo uperjeno proti civilistom v Ukrajini. Dva francoska humanitarna delavca sta svojo predanost Ukrajincem plačala z življenjem,« je zapisal na omrežju X in dodal, da bo Rusija morala odgovarjati za svoje zločine.

Napade z droni naj bi sicer nadaljevala tudi ukrajinska vojska. Po navedbah guvernerja ruske regije Belgorod Vjačeslava Gladkova je ukrajinska vojska v četrtek z več kot desetimi droni napadla več vasi v regiji. O morebitnih žrtvah napada ali škodi ni poročal.