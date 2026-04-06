Zelenski išče zaveznike v Siriji

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v nedeljo srečal s sirskim voditeljem Ahmedom Al Šaro. V Damask je prispel skupaj s turškim zunanjim ministrom Hakanom Fidanom. Obisk je sledel predsednikovemu potovanju v Turčijo in turneji po Zalivskih državah prejšnji teden.

Ukrajina si zaradi vojne na Bližnjem vzhodu prizadeva skleniti varnostne dogovore ter izmenjati ukrajinsko znanje o dronih za protizračne rakete, piše France 24. Zelenski je na omrežju X zapisal, da sta voditelja obravnavala okoliščine vojne v Ukrajini. »Obstaja velik interes za izmenjavo vojaških in varnostnih izkušenj.«

»Dotaknila sva se tudi vloge Ukrajine kot zanesljive dobaviteljice prehranskih izdelkov in razpravljala o skupnih priložnostih za krepitev prehranske varnosti v regiji,« je dodal. Prejšnji teden je Zelenski obiskal več držav Bližnjega vzhoda ter podpisal obrambne sporazume s Katarjem in Savdsko Arabijo.

Rusija je bila ključna zaveznica predhodnika Al Šare Bašarja Al Asada, ki je zdaj v izgnanstvu v Moskvi. Novi sirski voditelj, nekdanji član Al Kaide, pa skuša ohranjati uravnotežene odnose z Moskvo. Januarja se je srečal s predsednikom Vladimirjem Putinom in do zdaj pa še ni zahteval umika ruskih vojaških baz s sirskega ozemlja.