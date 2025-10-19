Zelenski iz Bele hiše s prazno malho

V nadaljevanju preberite:

O pogovorih, ki so se dogajali konec prejšnjega tedna, je počasi v medije pricurljalo več informacij iz dobro obveščenih, a kot običajno neimenovanih virov. Tako je ameriški dnevnik Washington Post (WP) poročal, da je ruski predsednik Vladimir Putin med telefonskim pogovorom s svojim ameriškim kolegom Donaldom Trumpom vztrajal, da se mora ukrajinska vojska v celoti umakniti iz Doneške oblasti oziroma Doneške ljudske republike, ene od štirih ukrajinskih regij, ki si jih je Rusija uradno prisvojila že pol leta po začetku vojne.

Je pa ruski voditelj v zameno menda ponudil, da bo ruska vojska zapustila že zavzeta ozemlja v dveh prav tako že uradno razglašenih ruskih regijah: v Hersonski in Zaporoški oblasti.