Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je za britanski BBC povedal, da je zelo razočaran nad ZDA. Zdi se mu namreč čudno, da je ameriški predsednik Donald Trump objavil sliko, na kateri objema ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Putina je označil za agresorja in morilca, ki ga enostavno nekdo ne more imeti za prijatelja. To »prijateljstvo« je enačil s tem, kot da bi sklenil prijateljstvo z Adolfom HItlerjem med drugo svetovno vojno.

Ruski napadi po vsej državi so vse pogostejši in smrtonosnejši, število civilnih žrtev pa je doseglo rekordno raven.

Zelenski je zato svoj poziv naslovil na resnične zaveznike, ki lahko pritisnejo na Rusijo in dosežejo konkretne rezultate. ZDA je pozval, naj upravičijo svoj sloves močne države, ki uživa »moč in spoštovanje«.

Ukrajinske enote za boj proti dronom so za BBC opisale težave, saj njihovi prestrezni droni ne morejo več dohitevati ruskih šahedov. Ti tako neovirano prodrejo globlje v ukrajinsko ozemlje.

Ukrajina bo branila svojo prestolnico

Nedavni ruski napadi na Kijev so bili usmerjeni tudi na mostove čez Dneper, očitno z namenom razdeliti mesto na dva dela. Zaradi izpadov elektrike in napadov na logistično infrastrukturo so se stroški poslovanja močno zvišali, zato so nekatera podjetja zaprla, prebivalci pa se že umikajo iz mesta pred zimo. Velik del Kijeva je ostal tudi brez razsvetljave.

»Rusija želi, da pobegnemo, seveda,« je dejal Zelenski, a poudaril, da bodo prestolnico branili na vse načine. »Potrebujemo svojo prestolnico. Brez prestolnice nimaš države.«