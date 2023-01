Zelenski kaže Zahodu, da se je resno lotil korupcije

Iz Kijeva in Moskve so danes prišle novice o pomembnih kadrovskih zamenjavah. V Ukrajini so izgubili svoj položaj štirje namestniki ministrov, drugi človek predsednikovega kabineta, namestnik generalnega tožilca in pet regijskih voditeljev, v ruskih oboroženih silah pa so zamenjali dva najvišja častnika.

V Ukrajini, ki jo je pred enajstimi meseci napadla velika vzhodna soseda Rusija, se redko zgodi, da je kakšna novica pomembnejša od vročih dogajanj na fronti. A »čistke«, ki se v Kijevu dogajajo v samem vrhu oblasti, so zasenčile poročanje o sedanjih krvavih bitkah, v katerih hoče ruska vojska zasesti celotno območje Donbasa. Pet ukrajinskih »oblastnih vojaških administracij« je včeraj ostalo brez dosedanjih voditeljev: Dnepropetrovska, Hersonska, Kijevska, Sumska in Zaporoška. Od svojega položaja so se poslovili tudi štirje namestniki ministrov: po eden z ministrstva za obrambo in za socialno politiko, dva z ministrstva za razvoj občin in regij. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v sinoči v vsakodnevnem nagovoru ljudstva napovedal velike kadrovske menjave tako v osrednjih kot regionalnih oblastnih strukturah. Dobro obveščeni viri so zaupali agenciji Reuters, da so se zamenjave zgodile zato, ker hoče Zelenski pokazati zahodnim državam, da se je odločil, da se bo resno spopadel s korupcijo, ker hoče od njih dobiti težko pričakovane tanke.

Zaradi domnevne korupcije se je že pred dnevi znašel za zapahi zdaj že nekdanji namestnik ministra za razvoj občin in regij Vasilij Lozinski, ki ga obtožujejo, da je prejel okoli 400.000 dolarjev podkupnine od podjetnikov, ki jim je zagotovil državne posle. Zakaj so danes izgubili svoj položaj tudi drugi visoki uradniki, ni jasno. Nekateri od njih so javno sporočili, da odstopajo s položaja, še preden so jih zamenjali.

V nekaterih medijih še ugibajo, zakaj so morali oditi, a vsaj o namestniku obrambnega ministra Vjačeslavu Šapovalovu se komentatorji strinjajo, da ga je bržkone odnesel škandal, ki ga je izzvalo razkritje, da so lani za prehrano pripadnikov ukrajinskih oboroženih sil plačali dvakrat ali celo trikrat več kot leta 2021. O tem domnevnem ropanju proračuna je pred dnevi poročalo novičarsko spletišče Zn.ua. Na ministrstvu so odločno zavrnili njihovo poročilo in pozvali varnostno službo SBU, naj preveri, kdo širi »namerno lažne novice, ki škodijo interesom obrambe v teh izrednih razmerah«.

Odstopno izjavo je včeraj napisal tudi pomočnik vodje kabineta Zelenskega Kirilo Timošenko. Zakaj je moral oditi ta politik, prav tako ni jasno. Ukrajinski mediji so lani razkrili, da ga vozijo naokoli s terencem, ki je bil uradno določen za evakuacijo civilistov iz bližine bojišč, zdaj pa so novinarji objavili namige, da ga nemara čaka vodenje ene od ukrajinskih oblasti.

Usodno letovanje v Marbelli

Komentatorji so se strinjali, da je dosedanjega namestnika generalnega tožilca Oleksija Simonenka, čigar odstopno izjavo je njegov šef Andrij Kostin sprejel, odneslo družinsko praznovanje novega leta v španskem letovišču Marbella, kjer se je prevažal z mercedesom oligarha iz Lvova Grigorija Kozlovskega. Ko je bil lani Simonenko še vršilec dolžnosti generalnega tožilca in eden od glavnih kandidatov za ta položaj, so ukrajinski mediji poročali, da je bil vedno verni sluga gospodarjev. Ko je Ukrajini še vladal predsednik Viktor Janukovič, ki ga je leta 2014 odnesel državni udar, je Simonenko preganjal opozicijsko političarko Julijo Timošenko, ko je na čelo države prišel Zelenski, je vodil postopek proti njegovemu predhodniku in političnemu nasprotniku Petru Porošenku ter menda zablokiral preiskavo zaradi korupcije proti takrat drugemu človeku v kabinetu Zelenskega Olegu Tatarovu.

Simonenko ni bil edini visoki državni predstavnik, ki je razburil javnost s tem, da je preživljal počitnice v tujini, medtem ko polnoletnim ukrajinskim državljanom, ki se morajo boriti na fronti, potovanje v tujino ni dovoljeno. Zato je v ponedeljek Zelenski podpisal ukaz, ki uslužbencem državnih organov prepoveduje vsako pot v tujino, ki ni službena.

Zaradi letovanj v tujini so imeli v zadnjem času resne težave tudi nekateri politiki na drugi strani fronte, toda v Rusiji državnim uradnikom še niso uradno prepovedali počitnic v tujini. Tudi v Moskvi so se zgodili resni kadrovski premiki, saj je obrambni minister Sergej Šojgu zamenjal poveljnika dveh območij, ki sta v neposredni bližini ukrajinske fronte. Generalpolkovnik Sergej Kuzovljev, nekdanji prvi mož ruske vojske v Siriji, ki je šele pred dobrim mesecem postal poveljnik zahodnega vojaškega okrožja, je zdaj na čelu južnega okrožja, njegovo dosedanje delovno mesto pa je prevzel generalpodpolkovnik Jevgenij Nikiforov. Ta je po poročanju ukrajinskih virov sodeloval v neuspelem začetnem ruskem napadu na Kijev, hkrati naj bi bil v zelo dobrih odnosih z ruskim oligarhom Jevgenijem Prigožinom, ki vodi Wagnerjevo skupino, zasebno vojsko, ki je trenutno najbolj aktivna v Ukrajini.