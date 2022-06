Zelenski: Kijevske sile vsak dan utrpijo do 100 smrtnih žrtev in 500 ranjenih

06.50 Zelenski: Kijevske sile vsak dan s 100 žrtvami in 500 ranjenimi

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je priznal, da kijevske sile trenutno utrpijo do 100 smrtnih žrtev in 500 ranjenih vsak dan. Najtežja situacija je na vzhodu Ukrajine ter v južnem Donecku in Lugansku, je dejal Zelenski v intervjuju za ameriški televizijski kanal Newsmax, piše Guardian. Zahodni uradniki so dejali, da je ocena Ukrajine, da izgubi od 60 do 100 vojakov na dan, »precej verodostojna«.

06.40 Stoltenberg s sestankom s predstavniki iz Švedske, Finske in Turčije

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je dejal, da bo v prihodnjih dneh sklical sestanek v Bruslju z visokimi uradniki iz Švedske, Finske in Turčije, na katerem bodo razpravljali o nasprotovanju Turčije pridružitvi Švedske in Finske zavezništvu. Blinken je dejal, da v Natu obstaja »močno soglasje na splošno za podporo hitremu dostopu Švedske in Finske« v Nato, in je prepričan, da se bo to zgodilo.

06.30 Danska glasovala za pridružitev skupni obrambni politik EU

Danska je z veliko večino glasovala za pridružitev skupni obrambni politiki EU in postala zadnja članica bloka, ki se je podpisala, piše Guardian. Referendum v sredo, na katerem so volivci podprli vladni predlog s 66,9 odstotki proti 33,1 odstotki, je sledil zgodovinskim vlogam Danske, ki prej ni bila sprejeta. Tako so se nordijske sosede uskladile s tem, ko sta se tudi Finska in Švedska odločili za pridružitev Natu.