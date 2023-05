Zelenski krepi odnose z arabskimi državami

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes nepričakovano pripotoval v savdsko Džedo na vrh Arabske lige, kot je sporočil na twitterju. Pojasnil je, da bo na srečanju razpravljal o političnih zapornikih na Krimu, začasno zasedenih ozemljih, vrnitvi Ukrajincev, mirovni formuli in energetskem sodelovanju. Zatem naj bi odšel na vrh G7 na Japonsko.

»Začenjam svoj prvi obisk v Kraljevini Savdski Arabiji, da bi okrepil dvostranske odnose in vezi Ukrajine z arabskim svetom,« je tvitnil ter dodal, da Savdska Arabija igra pomembno vlogo in da so sodelovanje med Ukrajino in arabsko kraljevino pripravljeni dvigniti na novo raven.

Po poročanju televizije Al Arabiya je ukrajinski predsednik že pristal v Džedi ob obali Rdečega morja. Po navedbah diplomatskih krogov ga je savdski kralj Salman povabil, naj bo častni gost na letnem vrhu lige.

Iskanje mirovne formule

Zelenski je dejal, da bo prednostna naloga obiska »predstavitev mirovne formule, pri izvajanju katere bi moralo sodelovati čim več držav«. Druga prednostna naloga Kijeva pa naj bi bila zaščita ukrajinske muslimanske skupnosti na Krimu. »Krim je bil prvi, ki je utrpel rusko okupacijo, in večina tistih, ki se na okupiranem Krimu spoprijemajo z represijo, so muslimani,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil na družbenih omrežjih.

Po navedbah diplomatskih krogov je savdski kralj Salman Zelenskega povabil, naj bo častni gost na letnem vrhu lige. FOTO: Saudi Press Agency/Reuters

Zalivske države sicer večinoma ohranjajo dobre odnose z Rusijo in so zavzele nevtralno stališče do vojne v Ukrajini. Vrha v Džedi se bo udeležil tudi sirski predsednik Bašar al Asad, čigar država je bila leta 2011 zaradi njegovega nasilnega ukrepanja proti udeležencem prodemokratičnih protestov, ki mu je sledila državljanska vojna, začasno izključena iz 22-članske organizacije.

Po udeležbi na vrhu Arabske lige bo Zelenski predvidoma odpotoval še na vrh držav skupine sedmih gospodarsko najbolj razvitih držav (G7), ki se je danes začel v japonski Hirošimi. To je oziroma bo sicer prvi obisk ukrajinskega predsednika na Bližnjem vzhodu in v Aziji od začetka ruske invazije.

Ruski obrambni minister v Zaporožju

Medtem je ruski obrambni minister Sergej Šojgu odpotoval v ukrajinsko pokrajino Zaporožje, kjer je obiskal ruske vojake, pregledal njihove vojaške objekte in obrambne položaje, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Vojakom naj bi podelil državna odlikovanja, poveljnikom pa naročil, naj še naprej aktivno izvajajo izvidniške dejavnosti.

Šojgu naj bi med drugim pregledal poveljniški objekt polka Vostok ter se zahvalil vojakom za »prepoznavanje in uničevanje vojaške opreme in sovražnikovih sil«, je sporočilo obrambno ministrstvo. Pri tem je poveljnikom naročil, naj še naprej aktivno izvajajo izvidniške dejavnosti, »da bi vnaprej razkrili sovražnikove načrte in preprečili njihovo uresničevanje«, poroča AFP.

Šojgu naj bi med drugim pregledal poveljniški objekt polka Vostok ter se zahvalil vojakom za »prepoznavanje in uničevanje vojaške opreme in sovražnikovih sil« FOTO: Russian Defence Ministry/Reuters

Njegov obisk poteka v času, ko se ukrajinske sile pripravljajo na spomladansko protiofenzivo, namenjeno ponovnemu prevzemu nadzora nad ozemljem, ki so ga na vzhodu in jugu države zavzele ruske sile.

Številni strokovnjaki pričakujejo, da bo Kijev med protiofenzivo poskušal prevzeti nadzor nad zasedenim ozemljem v regiji Zaporožje. Pred pričakovano protiofenzivo pa naj bi ruske sile okrepile svoje obrambne položaje v regiji in v okolici tamkajšnje jedrske elektrarne. Izkopali naj bi nove jarke in postavili več min, poroča nemški portal Deutsche Welle.