Zelenski na arabski turneji

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes prispel v Jordanijo. V okviru bližnjevzhodne turneje je pred tem že obiskal Savdsko Arabijo, Združene arabske emirate in Katar, kjer je podpisal dogovore o varnostnem in obrambnem sodelovanju, poroča španska tiskovna agencija EFE.

»Danes v Jordaniji. Varnost je najpomembnejša, pomembno pa je, da vsi partnerji za to vložijo potrebna prizadevanja. Ukrajina opravlja svoj del. Pred nami so pomembna srečanja,« je zapisal Zelenski na omrežju X ob prihodu v državo.

Ukrajinski predsednik je pred tem obiskal Savdsko Arabijo, Združene arabske emirate in Katar, kar je prvi predsedniški obisk v državah ob Perzijskem zalivu po začetku ameriško-izraelskega napada na Iran in iranskih povračilnih napadov na ameriške zaveznike v regiji, navaja EFE.

Na teh obiskih je Zelenski z državami gostiteljicami podpisal dogovore o varnostnem in obrambnem sodelovanju. Srečal se je tudi z vojaškimi strokovnjaki, ki jih je Ukrajina napotila v te države za pomoč pri obrambi pred iranskimi napadi z droni.