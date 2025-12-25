Zelenski na božični večer: Želimo si, da (Putin) izgine

V svojem tradicionalnem božičnem nagovoru je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski po poročanju Euronews dejal, da imajo Ukrajinci na božični večer eno željo – smrt ruskega predsednika Vladimirja Putina.

»Od nekdaj Ukrajinci verjamejo, da se na božično noč nebo odpre. Če mu zaupaš svojo željo, se bo ta zagotovo uresničila. Danes vsi delimo eno sanje. In izrečemo eno željo – za vse nas,« je povedal Zelenski.

»’Naj izgine,’ si lahko vsak od nas misli zase,« je dodal ukrajinski voditelj, pri tem pa Putina ni neposredno poimenoval. »A ko se obračamo k Bogu, seveda prosimo za nekaj večjega.«

Poudaril je tudi, da si Ukrajinci želijo mir v družinah in veselje otrok ob darilih, nasmehih ter veri v dobro in čudeže.

Brez premirja za božič

Od začetka ruske invazije v začetku leta 2022 je Rusija božični čas pogosto izkoristila za velike napade, namesto za dogovor o premirju. Lani, 25. decembra, je Rusija sprožila več kot 70 raketnih napadov in več kot 100 dronov, pri čemer je umrla vsaj ena oseba, pol milijona ljudi pa je ostalo brez ogrevanja v regiji Harkov.

Zelenski je poudaril: »Že četrto leto zapored – četrto leto popolne vojne za neodvisnost – so poskušali vzeti vse to od nas.« Dodal je, da Ukrajinci danes branijo svojo zemljo, družine in dolgo pričakovano občutje miru v svojih domovih.

Nagovor je sledil predstavitvi podrobnosti mirovnega načrta, ki ga vodi ZDA. Kljub temu ostajajo nerešena vprašanja glede nadzora nad vzhodnimi regijami Ukrajine in upravljanja jedrske elektrarne Zaporožje. Ključna tema pogajanj je prihodnost vzhodnih regij Donetsk in Luhansk (Donbas), ki ostajajo sporna.

Rusija še naprej vztraja pri maksimalističnih zahtevah in od Ukrajine zahteva izročitev preostalega dela Donbasa, kar je Kijev zavrnil. Po podatkih ukrajinskega letalstva je Rusija na božični večer izvedla 131 dronskih napadov, pri čemer sta umrli dve osebi, 35 pa jih je bilo ranjenih v regijah Herson, Zaporožje, Odesa in Sumi.