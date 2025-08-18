EU danes v ovalni pisarni: ali je dogovor z Rusijo mogoč brez koncesij?

V nadaljevanju preberite:

V ovalni pisarni se danes obeta gneča. Ameriški predsednik Donald Trump je po nedavnem srečanju z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom na Aljaski v goste povabil še ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki pa v Belo hišo prihaja z okrepitvami v obliki najtesnejših evropskih zaveznikov. »Pripravljeni moramo biti na vse, toda dejstvo, da bodo v sobi glavni evropski partnerji Ukrajine, je pozitivno znamenje,« je priprave na današnje srečanje za Delo komentiral Lucian Kim, višji analitik za Ukrajino pri mislišču Crisis Group.