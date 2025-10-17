Zelenski naj bi v Washingtonu ponovno prosil za tomahawke, ki skrbijo Kremelj

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je prispel v Washington na ključno srečanje s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, s katerim naj bi se pogovarjal o nadaljnji vojaški pomoči, predvsem o dobavi orožja dolgega dosega.

Trump je le dan prej, po dolgem telefonskem pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, napovedal skorajšnje osebno srečanje z njim na Madžarskem, s ciljem končati vojno.

Petkovo srečanje v Ovalni pisarni je po poročanju ameriške televizije CNN osredotočeno na prošnjo Zelenskega po naprednejšem orožju, s katerim bi Ukrajina lahko ciljala tarče globoko znotraj ruskega ozemlja. V ospredju so predvsem rakete tomahawk, ki bi po mnenju Kijeva lahko bistveno spremenile potek vojne.

Kot navaja CNN, se ta poteza pojavlja hkrati s strateškim premikom ZDA, ki so v zadnjem času okrepile izmenjavo obveščevalnih podatkov z Ukrajino o tarčah na ruskem ozemlju. Cilj te spremembe naj bi bil povečati pritisk na Moskvo in jo prisiliti k ponovnim mirovnim pogajanjem, ki so zastala po neuspešnem vrhu med Trumpom in Putinom na Aljaski.

Trump je le dan prej, po dolgem telefonskem pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, napovedal osebno srečanje z njim. FOTO: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Vendar pa je Trump po četrtkovem pogovoru s Putinom, kot poroča časnik The New York Times, zvenel manj odločno glede dobave raket. »To je zlobno, ofenzivno, neverjetno uničujoče orožje,« je dejal Trump in potrdil, da se je o tem pogovarjal s Putinom. »Nihče noče, da se nanj strelja s tomahawki,« je dodal.

Tudi televizija ABC News navaja, da je Trump izrazil zaskrbljenost glede zmanjševanja ameriških zalog tega ključnega orožja. Na vprašanje novinarjev, kaj meni o prizadevanjih nekaterih republikancev v kongresu za uvedbo novih sankcij proti Rusiji, pa je Trump ostal neodločen in dejal: »Bomo videli.«

Novi zagon za mir ali Putinova taktična zmaga?

Napoved srečanja med Trumpom in Putinom, ki naj bi se po poročanju CNN zgodilo »v dveh tednih« v Budimpešti, je zasenčila prihod Zelenskega. Kremelj je po navedbah časnika The New York Times potrdil, da je telefonski pogovor sprožila ruska stran, kar analitiki vidijo kot taktično potezo, da bi pomirili Trumpa in prehiteli obisk ukrajinskega voditelja.

New York Times v svoji analizi ugotavlja, da je Putinova strategija v odnosu do Trumpa sestavljena iz laskanja, omenjanja potencialnih poslovnih dogovorov in nenehnega poudarjanja, da je Rusija odprta za pogajanja.

Srečanje je osredotočeno na prošnjo Zelenskega po naprednejšem orožju, s katerim bi Ukrajina lahko ciljala tarče globoko znotraj ruskega ozemlja. FOTO: Mandel Ngan/AFP

Ta pristop se je v preteklosti že izkazal za uspešnega, saj je Putinu omogočil, da se je izognil sankcijam in novim dobavam orožja Ukrajini, ne da bi pri tem bistveno spremenil svoje vojaške cilje. Tokratni klic ni bil izjema; Kremelj je sporočil, da je Putin najprej čestital Trumpu za »uspeh« pri doseganju premirja med Izraelom in Hamasom.

Zelenski se zaveda tveganj, ki jih prinaša Trumpova nepredvidljivost. To bo že njuno tretje srečanje v Ovalni pisarni in šesto srečanje na splošno v tem letu, kar po mnenju New York Timesa kaže na vztrajna prizadevanja ukrajinskega voditelja, da si zagotovi podporo ZDA. Zelenski je ob prihodu v Washington izrazil upanje, da bo zagon, ki je pripeljal do umiritve razmer na Bližnjem vzhodu, pomagal končati tudi vojno v Ukrajini.

»Putin zagotovo ni pogumnejši od Hamasa ali kateregakoli drugega terorista. Jezik sile in pravice bo zagotovo deloval tudi proti Rusiji. Že zdaj vidimo, da Moskva hiti z obnavljanjem dialoga, samo ob omembi 'tomahawkov',« je zapisal Zelenski na družbenem omrežju X.

Pred srečanjem s Trumpom se je že sestal s predstavniki ameriških obrambnih podjetij, vključno s proizvajalcem tomahawkov, podjetjem Raytheon.

Zelenski je opazil, da Moskva hiti z obnavljanjem dialoga, samo ob omembi tomahawkov. FOTO: Alex Wroblewski/AFP

Medtem ko diplomacija teče na najvišji ravni, se napadi v Ukrajini nadaljujejo. Kot poroča CNN, je Zelenski sporočil, da je Rusija v noči na petek z »rojem dronov« napadla njegovo rojstno mesto Krivi Rog in pri tem zadela civilno infrastrukturo.

»Vsaka odločitev, ki krepi Ukrajino, približuje konec vojne,« je poudaril Zelenski in dodal, da je prava pripravljenost Moskve na mir vidna v dejanjih, ne v besedah – torej v »dejanskem prenehanju napadov in ubijanja«.