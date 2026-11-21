Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ponavljajoče se ukrajinske napade na Krimski most označil za upravičen odgovor na ruske napade na ukrajinsko infrastrukturo, poroča BBC. V Kijevu se je danes srečal z britanskim obrambnim ministrom Wesom Streetingom, ki je zagotovil, da Evropa ostaja enotna v podpori Ukrajini.

Zelenski je v pogovoru za BBC v Kijevu dejal, da je Ukrajina Krimski most napadla kot odgovor na 109 ruskih napadov na mostove v Ukrajini. Po njegovih besedah so intenzivnejši ruski napadi po poškodovanju mostu predvsem znak, da se ruski predsednik Vladimir Putin ne želi ustaviti in išče razlog za nadaljnje zaostrovanje.

Rusija je Krimski most označila za civilno infrastrukturo. Zelenski je to zavrnil in opozoril, da ga ruske sile uporabljajo tudi za vojaško logistiko. »Obstajajo dejstva, ne le Putinove besede,« je dejal.

Ob tem je opozoril na posnetke in fotografije, objavljene na spletu, ki po njegovih besedah prikazujejo tanke in drugo rusko vojaško opremo pri uporabi mostu kot oskrbovalne poti med Rusijo in okupiranim Krimom.

Del mostu se je zrušil v morje

V napadih z raketami in brezpilotnimi letalniki je bil ta teden poškodovan osrednji cestni del Krimskega mostu. Del konstrukcije se je zrušil skupaj z enim od podpornih lokov, zaradi česar most trenutno ni uporaben za cestni promet.

Rusija je v petek zvečer in ponoči nadaljevala napade na Ukrajino. V raketnih in brezpilotnih napadih na mesto Krivij Rih v osrednji ukrajinski regiji Dnipropetrovsk je bil ubit sedemletni deček. Po navedbah lokalnih oblasti je bil v času napada na igrišču.

Umrla je tudi 20-letna reševalka. Po navedbah lokalnih oblasti je bilo območje ponovno napadeno, ko so na kraj prihiteli reševalci. V napadih je bilo v mestu ranjenih še 58 ljudi.

Ukrajinska državna služba za izredne razmere je sporočila, da je bilo v napadih v severovzhodni regiji Harkov ranjenih še 11 ljudi, ena oseba pa v regiji Rivne na severozahodu države. Rusija je obsežno invazijo na Ukrajino začela februarja 2022.

Britanski obrambni minister: Evropa ostaja enotna

Zelenski je izjave podal pred srečanjem z britanskim obrambnim ministrom Wesom Streetingom, ki je danes obiskal Kijev. Streeting je dejal, da je v Ukrajino prišel pokazat, da je Evropa enotna v podpori državi, ki se brani pred rusko invazijo. »Bolj ko nas Putin poskuša razdeliti, bolj odločni postajamo,« je dejal.

Rusija je v petek zvečer in ponoči nadaljevala napade na Ukrajino. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

Ruske rakete, ki so v petek zadele Poljsko med vojaškimi vajami tako imenovane koalicije voljnih, je označil za »nezaslišano provokacijo«. Po njegovih besedah je bilo časovno sovpadanje z vajami več kot naključno.

Na vprašanje o morebitnem odzivu Nata je Streeting dejal, da je najboljši odgovor nadaljnja pomoč Ukrajini pri obrambi pred Rusijo. Putina je označil za »hladnokrvnega morilca«.

Evropa želi sodelovati pri pogajanjih

Streetingov obisk Kijeva je sledil četrtkovemu srečanju evropskih voditeljev v Berlinu, na katerem so skupaj z ameriškimi predstavniki razpravljali o možnostih za končanje vojne v Ukrajini.

Evropski voditelji so po srečanju sporočili, da so pripravljeni na pogajanja z Moskvo. Britanski premier Andy Burnham je dejal, da ima Evropa jasno, dosledno in enotno pogajalsko stališče. Nemški kancler Friedrich Merz pa je ocenil, da maksimalistične zahteve Moskve niso realistične.

Ameriški predsednik Donald Trump je po navedbah ameriškega odposlanca Jareda Kushnerja pripravljen skleniti dogovor z Moskvo skupaj z Evropo.

Ruski predsednik Putin je doslej zavračal neposredno evropsko sodelovanje v mirovnih pogovorih, ki jih vodijo ZDA. V začetku tega tedna je sicer evropske predstavnike povabil v Moskvo, da bi pojasnili, kaj bi Evropa lahko prispevala k pogajanjem.

Zelenski je dejal, da je bil pred zadnjim krogom pogovorov skeptičen do možnosti napredka. Po njegovih besedah je pričakoval, da bo Putin našel nov razlog za zaostrovanje.

Streeting je ob tem poudaril, da Rusija ne more nastopati kot žrtev, saj je po njegovih besedah agresor v vojni. »Putin nima pravice igrati žrtve. On je agresor v tej vojni,« je dejal britanski obrambni minister. Po njegovem bi bilo treba ruskega predsednika presojati po dejanjih in ne besedah.

Finska zaznala napad na rusko trgovsko ladjo

Iz Finske so medtem v soboto sporočili, da so zaznali napad z brezpilotnim letalnikom na rusko trgovsko ladjo v vzhodnem delu Finskega zaliva.

Finsko obrambno ministrstvo je navedlo, da je bila ladja poškodovana na območju mednarodnih voda. Podrobnosti o dogodku niso sporočili. Zaradi varnostnih razlogov so na vzhodu Finskega zaliva ponovno uvedli začasne omejitve v zračnem in pomorskem prometu.

Rusija se na navedbe finskih oblasti za zdaj javno ni odzvala.