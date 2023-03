Zelenski opozarja, da so boji za Bahmut vse bolj okrutni

Pritisk na ukrajinske sile se povečuje, saj so boji za mesto Bahmut na vzhodni fronti vse bolj okrutni, Rusija pa vsak dan izgubi na stotine vojakov, je v nagovoru Ukrajincem v torek zvečer dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Zavzel se je še, da bi vsi vpleteni v rusko invazijo v Ukrajini odgovarjali pred mednarodnim sodiščem.

»Rusija sploh ne šteje ljudi, saj jih pošilja v nenehne napade na naše položaje,« je glede Bahmuta na vzhodu Ukrajine v večernem nagovoru dejal Zelenski. »Intenzivnost spopadov se še povečuje,« je opozoril.

V Bahmutu zdaj le še okoli 5000 civilistov

Na posnetkih iz zraka, ki jih je v torek objavila francoska tiskovna agencija AFP, je videti, da so porušene skoraj vse stavbe v Bahmutu, nad mestom, ki je bilo nekoč znano po proizvodnji penečega vina in rudnikih soli, pa se je dvigal dim. V Bahmutu, ki je nekoč štel približno 70.000 prebivalcev, je po navedbah ukrajinskih oblasti zdaj še kakih 5000 civilistov, med njimi približno 140 otrok.

»Razmere okoli Bahmuta so izredno napete,« je v torek dejal poveljnik ukrajinskih kopenskih sil Oleksandr Sirski. Dodal je, da je Rusija na fronto poslala najemniško skupino Wagner, katere pripadniki poskušajo prebiti obrambo ukrajinskih enot in obkoliti mesto.

Preiskava razmer v Ukrajini

Zelenski se je v večernem videonagovoru tudi znova zavzel za to, da bi vsi vpleteni v rusko invazijo v Ukrajini odgovarjali pred mednarodnim sodiščem. Po torkovem srečanju z glavnim tožilcem Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) Karimom Khanom v Kijevu je ukrajinski predsednik sicer priznal, da to ne bo lahka naloga, a poudaril, da bo to eno od jamstev dolgoročne prihodnje varnosti tako Ukrajincev kot drugih narodov, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Khan že preiskuje razmere v Ukrajini. Preiskava lahko zajema vojne zločine, zločine proti človečnosti in genocid.

ICC sicer trenutno ne more ukrepati proti ruskemu vodstvu, vključno s predsednikom Vladimirjem Putinom, saj niti Rusija niti Ukrajina nista podpisnici rimskega statuta, ki je pravna podlaga sodišča. Zelenski zato poziva k ustanovitvi posebnega sodišča za vojne zločine v Ukrajini.