Zelenski opozarja: Putin pripravlja napad na drugo evropsko državo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes napovedal, da bo

v Ukrajini in napadel še drugo evropsko državo. Po njegovih besedah so nedavne ruske vdorne dronske akcije namenjene preizkušanju sposobnosti Nata in evropskih držav za zaščito zračnega prostora , poroča Guardian.

Zelenski je po srečanju z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v New Yorku izpostavil, da Kremlj pripravlja širši konflikt. »Putin ne bo čakal, da konča vojno v Ukrajini. Odprl bo novo smer. Nihče ne ve, katero. To si želi,« je dejal ukrajinski predsednik.

Dejal je, da Rusija namenoma preizkuša evropske obrambne sposobnosti, potem ko so droni vdrli na Dansko, Poljsko in Romunijo, ruski lovci pa so kršili estonski zračni prostor. V petek zvečer so bili droni opaženi nad dansko vojaško bazo, v soboto pa nad norveško bazo.

Zelenski je izrazil zaskrbljenost, da se države EU težko spopadajo s tem. Prejšnji mesec je Ukrajina zaznala 92 dronov, ki so se usklajeno približevali Poljski, od katerih je bila večina prestrežena, devetnajst pa jih je vstopilo na poljsko ozemlje, kjer so štiri sestrelili.

Zelenski je povedal še, da bodo predstavniki več držav odpotovali v Ukrajino, kjer bodo prejeli praktično usposabljanje za odbijanje ruskih zračnih napadov. FOTO: Afp

»Ne primerjam naših sil. Mi smo v vojni, oni [Poljska] pa ne,« je poudaril Zelenski. Napovedal je tudi, da bodo predstavniki več držav odpotovali v Ukrajino, kjer bodo prejeli praktično usposabljanje za odbijanje ruskih zračnih napadov. »Pripravljeni smo deliti svoje izkušnje,« je dodal.

Srečanje z Trumpom je potekalo ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN, kjer je ameriški predsednik dejal, da verjame v ukrajinsko sposobnost povrnitve celotnega ozemlja, izgubljenega od leta 2022, ob podpori Evrope in Nata.

Zelenski je pojasnil, da so ruski napredki pogosto le začasni, in opozoril, da bi morebitni napadi Kremlja na ukrajinsko energetsko infrastrukturo pozimi povzročili izpad elektrike tudi v ruskih prestolnicah.

Trump je medtem ocenil, da je ruska ekonomija v težavah, njena vojska pa po njegovem mnenju le »papirnat tiger«.