Volodimir Zelenski odstavil svojega najvišjega generala

Nekaj dni zatem, ko je prvič javno potrdil, da v okviru »resetiranja« ukrajinskega državnega vodstva razmišlja o zamenjavi več visokih uradnikov, je predsednik Volodimir Zelenski sporočil, da je s položaja vrhovnega poveljnika ukrajinske vojske odstavil generala Valerija Zalužnega. S tem je potegnil črto pod več mesecev ugibanj o prihodnosti enega najbolj priljubljenih predstavnikov vrha države.

Odstavitev generala je najbolj odmevna kadrovska zamenjava od ruskega napada na Ukrajino pred dvema letoma, in po vsem sodeč odraža razlike v pogledih na naslednje faze vojne. Zalužnega bo na položaju zamenjal dosedanji poveljnik ukrajinskih kopenskih sil Oleksander Sirski.

Zelenski: Čas za prenovo je zdaj

»Srečal sem se z generalom Valerijem Zalužnim. Zahvalil sem se mu za dve leti obrambe Ukrajine,« je Zelenski sporočil v objavi na družbenih omrežjih, ki jo je pospremil s sproščenim skupnim portretom z zdaj že nekdanjim vrhovnim poveljnikom.

Zalužnega bo na položaju zamenjal dosedanji poveljnik ukrajinskih kopenskih sil Oleksander Sirski. FOTO: REUTERS/Valentyn Ogirenko

»Pogovarjala sva se o prenovi, ki jo potrebujejo oborožene sile Ukrajine, in o tem, kdo bi lahko bil del prenovljenega vodstva oboroženih sil Ukrajine. Čas za takšno prenovo je zdaj.« Ukrajinski predsednik je pri tem dodal, da je Zalužnemu predlagal, naj ostane del njegove ekipe.

Na svojo odstavitev se je odzval tudi general, ki ukrajinski vojski poveljeval vse od leta 2021. V izjavi je po poročanju Reutersa poudaril, da sta z Zelenskim imela resno in pomembno razpravo ter da je bila sprejeta odločitev o spremembi bojnih taktih in strategije. »Naloge leta 2022 so bile drugačne od nalog leta 2024. Zato se morajo vsi spremeniti in prilagoditi tudi novim realnostim. Tako lahko tudi vsi zmagamo,« je še poudaril Zalužni.