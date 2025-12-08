Zelenski po podporo in usmeritve k evropskim zaveznikom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je pod bremenom vse večjih pritiskov Washingtona, naj njegova država sprejme mirovni načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa, v Londonu srečal z voditelji Združenega kraljestva, Francije in Nemčije, od tam pa takoj odpotoval v Bruselj. Evropski zavezniki so potrdili podporo Zelenskemu in žrtvi ruske agresije, hkrati so se poskušali izogniti novi zaostritvi odnosov s Trumpovo administracijo.

Sestanek Zelenskega z britanskim premierom Keirom Starmerjem, francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem je nakazal, da se vsaj nekatere evropske države strinjajo s pomisleki Kijeva o ameriškem mirovnem predlogu. Najbolj jasno jih je med javnim uvodom v srečanje izrazil nemški kancler. »Sem skeptičen do nekaterih podrobnosti, ki jih vidimo v dokumentih z ameriške strani, vendar se moramo o tem pogovoriti. Zato smo tukaj,« je poudaril Merz.

Starmer in Macron v nasprotju z Nemcem nista neposredno kritizirala Trumpovega načrta; britanski gostitelj je namesto tega poudaril, da mora biti premirje med Ukrajino in Rusijo »pravično in trajno«. FOTO: Adrian Dennis/Afp

Starmer in Macron v nasprotju z Nemcem nista neposredno kritizirala Trumpovega načrta; britanski gostitelj je namesto tega poudaril, da mora biti premirje med Ukrajino in Rusijo »pravično in trajno«. »Zato je tako pomembno, da vedno znova poudarjamo načelo, da so vprašanja, ki zadevajo Ukrajino, stvar Ukrajine,« je vztrajal Starmer. »Tu smo, da vas podpremo v konfliktu in pri pogajanjih.« Francoski predsednik je namen srečanja v Londonu povzel kot iskanje konvergence med stališči Ukrajine, Evrope in ZDA.

Obstajajo izzivi, ki jih ne moremo rešiti brez Američanov, in izzivi, ki jih ne moremo rešiti brez Evrope. Volodimir Zelenski

Sestanek, s katerega je Zelenski odpotoval v Bruselj na srečanje s predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen in generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem, je potekal dan zatem, ko je ameriški predsednik Trump očital ukrajinskemu predsedniku, da ni prebral ameriškega mirovnega predloga. »Verjamem, da je Rusiji všeč. Nisem pa prepričan, da je všeč tudi Zelenskemu. Njegovi ljudje so nad načrtom navdušeni, on pa ga ni prebral,« je poudaril republikanec. Trumpove besede je bilo mogoče razumeti kot še en primer stopnjevanja ameriškega pritiska na Ukrajino.

Zelenski: Sprejeti moramo nekaj pomembnih odločitev

Ukrajinski predsednik in njegovi evropski sobesedniki se niso neposredno odzvali na Trumpove komentarje, in vendar je bilo iz njihovih izjav razvidno, da so ZDA še naprej nepogrešljiv del mirovnih prizadevanj. »Obstajajo izzivi, ki jih ne moremo rešiti brez Američanov, in izzivi, ki jih ne moremo rešiti brez Evrope,« je poudaril Zelenski. »Zato moramo sprejeti nekaj pomembnih odločitev.«

Ukrajinski predsednik je v pogovoru za Bloomberg povedal, da med Washingtonom, Moskvo in Kijevom ni strinjanja o usodi Doneškega bazena. FOTO: Anatolii Stepanov/Reuters

Še preden je dopotoval v britansko prestolnico, je Zelenski, ki se je konec tedna o mirovnem predlogu po telefonu pogovarjal s Trumpovim posebnim odposlancemin predsednikovim zetom, potrdil nesoglasja med ukrajinskimi, ameriškimi in ruskimi pogajalci o vprašanju ozemeljskih menjav. V pogovoru za Bloomberg je povedal, da med Washingtonom, Moskvo in Kijevom ni strinjanja o usodi Doneškega bazena. Prav tako je izpostavil pomen jasnih varnostnih zagotovil za svojo državo. »Obstaja vprašanje, na katero si želimo odgovor – tako jaz kot vsi Ukrajinci: če bo Rusija znova začela vojno, kaj bodo storili naši partnerji?«

Kakšne odgovore je Zelenski za zaprtimi vrati dobil od evropskih sogovornikov, po njegovem odhodu iz Londona ni bilo jasno.