    Svet

    Zelenski po podporo in usmeritve k evropskim zaveznikom

    Ukrajinski predsednik se spoprijema s čedalje večjim pritiskom ZDA, naj sprejme Trumpov mirovni predlog.
    Srečanje ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega z britanskim premierom Keirom Starmerjem, francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem je nakazalo, da se vsaj nekatere evropske države strinjajo s pomisleki Kijeva o ameriškem mirovnem predlogu. FOTO: Toby Melville/AFP
    Galerija
    Srečanje ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega z britanskim premierom Keirom Starmerjem, francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem je nakazalo, da se vsaj nekatere evropske države strinjajo s pomisleki Kijeva o ameriškem mirovnem predlogu. FOTO: Toby Melville/AFP
    Jure Kosec
    8. 12. 2025 | 19:18
    8. 12. 2025 | 19:19
    4:09
    A+A-

    Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je pod bremenom vse večjih pritiskov Washingtona, naj njegova država sprejme mirovni načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa, v Londonu srečal z voditelji Združenega kraljestva, Francije in Nemčije, od tam pa takoj odpotoval v Bruselj. Evropski zavezniki so potrdili podporo Zelenskemu in žrtvi ruske agresije, hkrati so se poskušali izogniti novi zaostritvi odnosov s Trumpovo administracijo.

    Sestanek Zelenskega z britanskim premierom Keirom Starmerjem, francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem je nakazal, da se vsaj nekatere evropske države strinjajo s pomisleki Kijeva o ameriškem mirovnem predlogu. Najbolj jasno jih je med javnim uvodom v srečanje izrazil nemški kancler. »Sem skeptičen do nekaterih podrobnosti, ki jih vidimo v dokumentih z ameriške strani, vendar se moramo o tem pogovoriti. Zato smo tukaj,« je poudaril Merz.

    Starmer in Macron v nasprotju z Nemcem nista neposredno kritizirala Trumpovega načrta; britanski gostitelj je namesto tega poudaril, da mora biti premirje med Ukrajino in Rusijo »pravično in trajno«. FOTO: Adrian Dennis/Afp
    Starmer in Macron v nasprotju z Nemcem nista neposredno kritizirala Trumpovega načrta; britanski gostitelj je namesto tega poudaril, da mora biti premirje med Ukrajino in Rusijo »pravično in trajno«. FOTO: Adrian Dennis/Afp

    Starmer in Macron v nasprotju z Nemcem nista neposredno kritizirala Trumpovega načrta; britanski gostitelj je namesto tega poudaril, da mora biti premirje med Ukrajino in Rusijo »pravično in trajno«. »Zato je tako pomembno, da vedno znova poudarjamo načelo, da so vprašanja, ki zadevajo Ukrajino, stvar Ukrajine,« je vztrajal Starmer. »Tu smo, da vas podpremo v konfliktu in pri pogajanjih.« Francoski predsednik je namen srečanja v Londonu povzel kot iskanje konvergence med stališči Ukrajine, Evrope in ZDA.

    Obstajajo izzivi, ki jih ne moremo rešiti brez Američanov, in izzivi, ki jih ne moremo rešiti brez Evrope.

    Volodimir Zelenski

    Sestanek, s katerega je Zelenski odpotoval v Bruselj na srečanje s predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen in generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem, je potekal dan zatem, ko je ameriški predsednik Trump očital ukrajinskemu predsedniku, da ni prebral ameriškega mirovnega predloga. »Verjamem, da je Rusiji všeč. Nisem pa prepričan, da je všeč tudi Zelenskemu. Njegovi ljudje so nad načrtom navdušeni, on pa ga ni prebral,« je poudaril republikanec. Trumpove besede je bilo mogoče razumeti kot še en primer stopnjevanja ameriškega pritiska na Ukrajino.

    Zelenski: Sprejeti moramo nekaj pomembnih odločitev

    Ukrajinski predsednik in njegovi evropski sobesedniki se niso neposredno odzvali na Trumpove komentarje, in vendar je bilo iz njihovih izjav razvidno, da so ZDA še naprej nepogrešljiv del mirovnih prizadevanj. »Obstajajo izzivi, ki jih ne moremo rešiti brez Američanov, in izzivi, ki jih ne moremo rešiti brez Evrope,« je poudaril Zelenski. »Zato moramo sprejeti nekaj pomembnih odločitev.«

    Ukrajinski predsednik je v pogovoru za Bloomberg povedal, da med Washingtonom, Moskvo in Kijevom ni strinjanja o usodi Doneškega bazena. FOTO: Anatolii Stepanov/Reuters
    Ukrajinski predsednik je v pogovoru za Bloomberg povedal, da med Washingtonom, Moskvo in Kijevom ni strinjanja o usodi Doneškega bazena. FOTO: Anatolii Stepanov/Reuters
    Še preden je dopotoval v britansko prestolnico, je Zelenski, ki se je konec tedna o mirovnem predlogu po telefonu pogovarjal s Trumpovim posebnim odposlancem Stevom Witkoffom in predsednikovim zetom Jaredom Kushnerjem, potrdil nesoglasja med ukrajinskimi, ameriškimi in ruskimi pogajalci o vprašanju ozemeljskih menjav. V pogovoru za Bloomberg je povedal, da med Washingtonom, Moskvo in Kijevom ni strinjanja o usodi Doneškega bazena. Prav tako je izpostavil pomen jasnih varnostnih zagotovil za svojo državo. »Obstaja vprašanje, na katero si želimo odgovor – tako jaz kot vsi Ukrajinci: če bo Rusija znova začela vojno, kaj bodo storili naši partnerji?«

    Kakšne odgovore je Zelenski za zaprtimi vrati dobil od evropskih sogovornikov, po njegovem odhodu iz Londona ni bilo jasno.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Ameriški načrt

    Evropa želi zmehčati Trumpov ultimat

    EU bi rada dosegla, da bi mirovni sporazum bolj upošteval njene in ukrajinske interese
    Peter Žerjavič 23. 11. 2025 | 19:24
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ugibanja ne potihnejo

    Je Trumpov mirovni načrt zgolj ruski seznam želja?

    Uvodne pogovore z ukrajinsko delegacijo v Ženevi je ameriški državni sekretar Marco Rubio opisal kot najboljše doslej.
    23. 11. 2025 | 18:44
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Vseh 28 točk osnutka Trumpovega mirovnega načrta za Ukrajino

    V skladu z načrtom bo žrtev ruske agresije prejela zahodna varnostna jamstva, med Rusijo, Ukrajino in Evropo pa bo sklenjen celovit sporazum o nenapadanju.
    21. 11. 2025 | 10:57
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Ukrajina se pripravlja na dolgo zimo: »Stanje se bo še poslabšalo«

    Odpravljanje posledic ruskih napadov poteka kar se da hitro, a izzivov ne primanjkuje, je pojasnil Oleksij Rjabikin, namestnik ministra za razvoj skupnosti.
    Jure Kosec 12. 11. 2025 | 19:17
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Volivci namenili vladi manj enic in več trojk

    Referendumski poraz se ne odraža v oceni dela oblasti. Če bi bile volitve jutri, bi parlamentarni prag prestopilo osem strank.
    Barbara Hočevar 8. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Novo mesto

    Primer Gregor Kavčič: oglasil se je negovalni tim ortopedskega oddelka

    V primeru ortopeda Gregorja Kavčiča se je oglasil negovalni tim ortopedskega oddelka novomeške bolnišnice, pismo objavljamo v celoti.
    6. 12. 2025 | 18:45
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Ponižno mi je žal, ker sem sodelovala v strupeni politiki

    Državnozborske volitve 2026 bodo potekale v duhu sodbe o Golobovi vladi in koaliciji.
    Janez Markeš 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Politični avanturizem preroditeljev, že videna težava strank novega obraza

    Retorično bi se Prebilič povezoval, a v praksi, kot vidimo, ne z Gibanjem Svoboda, ne z Levico in zdaj še s SD ne.
    Uroš Esih 7. 12. 2025 | 19:03
    Preberite več
    Več iz teme

    Volodimir ZelenskiZDAmirovna pogajanjavojna v UkrajiniDonald TrumpEUEvropa

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

