Zelenski po srečanju s Trumpom: Želimo si, da se vojna konča pred zimo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je včeraj ob robu Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Srečanje je bilo, kot je izjavil po njem, pozitivno in plodno. Tako Kijev kot Washington želita, da se vojna v Ukrajini konča pred zimo, je zapisal na družbenih omrežjih.

Zelenski in Trump sta po njegovih besedah razpravljala o korakih za zmanjšanje napetosti, ki bi lahko odprli pot diplomaciji, o paketu zračne obrambe za Ukrajino ter o drugih dvostranskih in večstranskih vprašanjih.

Ukrajinski predsednik je izpostavil tudi prizadevanja za začetek proizvodnje prestreznih raket za sisteme Patriot v Ukrajini. Trump je sicer po srečanju novinarjem dejal, da bodo ZDA in Ukrajina o možnosti njihove proizvodnje še razpravljale. Na vprašanje, ali je tak dogovor mogoč, je odgovoril, da je. Kot je dodal Zelenski, bi to pomagalo zaščititi življenja, če bi Rusija zavrnila pogajanja in nadaljevala raketne napade na Ukrajino tudi pozimi.

Zelenski je po srečanju na omrežju X objavil, da je bil pogovor pozitiven in ploden, oba pa si želita, da bi se vojna končala še pred zimo. FOTO: Brendan Smialowski/AFP

Ukrajinski predsednik je Trumpa prosil še, naj med prihodnjim srečanjem s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom izpostavi vprašanje Rusije, je povzel STA.

Kdaj je Trump že obljubil konec vojne?

Trump je pred srečanjem z Zelenskim v nagovoru generalni skupščini ZN dejal, da ZDA tesno sodelujejo tako z Rusijo kot Ukrajino in da bo vojna po njegovem mnenju končana prej, kot si mislimo. Konec vojne je sicer obljubil že pred nastopom svojega drugega mandata. »Z Ukrajino in njenim predsednikom imam zelo tesne odnose. Moramo najti rešitev za vojno in jo bomo tudi našli,« je dejal po srečanju z Zelenskim in Ukrajince pohvalil kot odlične borce, Zelenskega pa kot odličnega voditelja.

Povsem drugačne so razmere v Ukrajini in Rusiji. Napadi se pred zimo nadaljujejo z neusmiljenim bombardiranjem ukrajinskih mest in regij, zlasti na energetsko infrastrukturo. Tudi Ukrajina poskuša s svojimi napadi oslabiti ključni dejavnik ruskega gospodarstva in cilja na ruski energetski sektor.

Trump se je v pogovoru z novinarji skupaj z Zelenskim odzval na ukrajinske napade na ruske energetske objekte in dejal, da so bili zelo resen udarec za Rusijo, a tudi resen udarec za ceno dizla, je poročal Euronews.