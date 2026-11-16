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    Svet

    Zelenski poziva k odpravi omejitev pri starshieldu: Od tega so odvisna življenja

    Ukrajinski predsednik poudarja pomembnost sistema za ukrajinsko zračno obrambo.
    Volodomir Zelenski: Naši prestrezni droni pri hitrosti 161 kilometrov na uro izgubijo zvezo s svojimi upravljavci in preprosto ne morejo dohiteti ruskih »šahedov« na reaktivni pogon. FOTO: Cathal Mcnaughton/Reuters
    Galerija
    Volodomir Zelenski: Naši prestrezni droni pri hitrosti 161 kilometrov na uro izgubijo zvezo s svojimi upravljavci in preprosto ne morejo dohiteti ruskih »šahedov« na reaktivni pogon. FOTO: Cathal Mcnaughton/Reuters
    STA
    16. 11. 2026 | 08:52
    16. 11. 2026 | 10:04
    3:45
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    Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo na družbenem omrežju X opozoril na veliko škodo, ki je nastala v ruskih napadih na Ukrajino v zadnjem tednu in ZDA pozval k odpravi omejitev pri uporabi satelitskega sistema starshield, ki je ključnega pomena za ukrajinsko zračno obrambo. Od tega so odvisna življenja Ukrajincev, je poudaril.

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    Kijev išče alternative za ameriški starlink

    Potem ko je že v četrtek opozoril, da se ukrajinska vojska znova spoprijema z omejitvami pri uporabi sistema starshield, je v nedeljo na omrežju X zapisal, da upajo, da bodo te odpravljene. »Naši prestrezni droni pri hitrosti 161 kilometrov na uro izgubijo zvezo s svojimi upravljavci in preprosto ne morejo dohiteti ruskih »šahedov« na reaktivni pogon,« je težave strnil Zelenski. Šahed je tip dronov, ki jih Moskva uporablja v vojni proti Ukrajini.

    Ukrajino pesti tudi pomanjkanje ameriških prestreznih raket Patriot, ki se uporabljajo za obrambo pred ruskimi raketami

    Dodal je, da so ekipe zunanjega ministrstva, ministrstva za obrambo in predsednikovega urada dobile navodilo, »naj čim tesneje sodelujejo z ameriško stranjo in podjetjem SpaceX«.

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    Kako starlinki spreminjajo vojno v Ukrajini

    Rusija je ponoči prestregla več kot 1300 dronov

    Gre za enega največjih ukrajinskih napadov v skoraj petih letih vojne. Ukrajina je po navedbah proruskih oblasti na zasedenem Krimu zadela most, ki polotok povezuje z Rusijo.

    Guverner zasedenega Krima Sergej Aksjonov je sporočil, da so na mostu omejili promet. Omejitev naj bi veljala do predvidoma popoldneva.

     

    Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP iz Rusije za zdaj ni poročil o morebitni nastali škodi ali žrtvah. Rusko obrambno ministrstvo je pozneje navedlo, da so sistemi zračne obrambe nad več regijami ter nad Črnim in Azovskim morjem čez noč prestregli in uničili skupaj 1336 ukrajinskih dronov.

    Uporabo sistema starshield je Kijevu zagotovila vlada ZDA.

    Starshield je vojaška različica komunikacijske storitve starlink ameriškega podjetja SpaceX, ki ga vodi milijarder Elon Musk

    Ukrajina po navedbah BBC storitev starlink uporablja za komunikacijo na bojišču, Starshield pa za prestrezanje brezpilotnih letalnikov in izstrelkov v svojem zračnem prostoru.

    »Pomembno je biti na pravi strani zgodovine. Ključno je pomagati Ukrajini,« je poudaril Zelenski. Svoji objavi je dodal fotografije z več lokacij v Ukrajini, ki kažejo poškodbe ali uničenje civilne infrastrukture po ruskih napadih. Navedel je, da so v noči na nedeljo in v nedeljo zjutraj ruske sile med drugim napadle energetsko infrastrukturo v regijah Zaporožje, Sumi, Odesa, Žitomir in Kirovograd ter železniško infrastrukturo v regijah Dnipro, Harkov in Zaporožje.

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    Trump verjame v skorajšnji mir v Ukrajini. Kaj pa realnost?

    Kijev je o težavah pri uporabi sistema starshield prvič poročal oktobra, ko je izbruhnil prepir med Zelenskim in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom glede ameriško-ruskega dogovora o dobavi dizla v zameno za začasno odpravo določenih sankcij proti Rusiji.

    Musk je takrat trdil, da je za delovanje starshielda odgovorna ameriška vlada, a Trump je zavrnil odgovornost in dejal, da je Musku naročil, naj ga »vrne v prejšnje stanje«.

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    Anduril, Palantir in Spacex spreminjajo ameriški pristop k vojskovanju

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