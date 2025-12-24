Eksplozija bombe v Moskvi zahtevala tri življenja

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v Kijevu predstavil najnovejšo različico ameriško-ukrajinskega načrta za končanje vojne v Ukrajini, ki predvideva zamrznitev frontne črte. Izrazil je upanje, da bodo še danes prejeli odgovor Moskve na predlagani načrt.

Najnovejša različica načrta za končanje ruske invazije, ki so ga ZDA poslale Rusiji, predvideva zamrznitev frontne črte in začetek pogovorov o demilitariziranih območjih.

Zelenski je ob tem sporočil, da bodo predsedniške volitve v Ukrajini potekale po podpisu mirovnega sporazuma, kot predvideva mirovni načrt.