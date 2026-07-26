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    Svet

    Zelenski pričakuje napotitev še 30.000 severnokorejskih vojakov na rusko stran

    Rusija želi prejeti še 30.000 vojakov iz Severne Koreje. Od junija v ruski regiji Voronež potekajo priprave na njihov sprejem, je na omrežju X zapisal Zelenski.
    FOTO: Amber Bracken/Reuters
    Galerija
    FOTO: Amber Bracken/Reuters
    STA
    26. 7. 2026 | 11:05
    26. 7. 2026 | 11:06
    2:21
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    Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pričakuje napotitev dodatnih severnokorejskih vojakov v ruski vojni proti njegovi državi. Rusija naj bi Severno Korejo zaprosila za 30.000 vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Pjongjang namerava Moskvi dostaviti tudi dodatne lansirnike raket, je dejal v soboto.

    »Rusija želi prejeti še 30.000 vojakov iz Severne Koreje. Od junija v ruski regiji Voronež potekajo priprave na njihov sprejem,« je na omrežju X zapisal Zelenski. »Severna Koreja se pripravlja tudi na prenos dodatnih lansirnikov za balistične rakete,« je dodal.

    Menil je, da gre za del priprav Moskve na jesen. Glede na ocene ukrajinskih obveščevalnih služb, na katere se sklicuje Zelenski, nima ruski predsednik Vladimir Putin nobenega namena prizadevati si za mir.

    Ukrajinski predsednik je načrtovano severnokorejsko podporo Moskvi označil za grožnjo ne le Ukrajini, ampak vsem v Aziji, ki so v dosegu severnokorejskih raket. »Rusija pomaga Severni Koreji naučiti se, kako voditi vojno, izboljšati svoje orožje in z njegovo uporabo pridobiti dejanske izkušnje v bojevanju,« je opozoril.

    Severna Koreja je Rusiji v njeni vojni proti Ukrajini po ocenah že prispevala do približno 15.000 vojakov. Moskvi so med drugim pomagali pri ponovnem zavzetju ozemlja v regiji Kursk, ki ga je pred tem leta 2024 zasedla Ukrajina. Ubitih naj bi bilo najmanj 2000 severnokorejskih vojakov.

    Moskva in Pjongjang sta leta 2024 podpisala pogodbo o medsebojni vojaški pomoči in Severna Koreja je svojo podporo Rusiji v vojni proti Ukrajini vnovič potrdila pred le nekaj dnevi, ko je bila njena zunanja ministrica na obisku v Moskvi.

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