Zelenski pripotoval na Florido na pogovore s Trumpom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je prispel na Florido, kjer se bo drevi okoli 19. ure sestal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Ob prihodu v ZDA je sporočil, da bodo morebitne odločitve odvisne od partnerjev Ukrajine - tistih, ki ji pomagajo, in tistih, ki izvajajo pritisk na Rusijo.
»To so najbolj aktivni diplomatski dnevi v letu in pred novim letom se lahko odloči veliko stvari. Mi bomo storili vse, kar lahko, vendar so odločitve odvisne od naših partnerjev - tistih, ki pomagajo Ukrajini, in tistih, ki izvajajo pritisk na Rusijo, da bi Rusi občutili posledice lastne agresije,« je Zelenski po prihodu v ZDA sporočil na omrežju X.
Zelenski, ki ga je na letališču ob prihodu na Florido pričakala ukrajinska veleposlanica v ZDA Olga Stefanišina, se bo nocoj okrog 19. ure na posestvu Mar-a-Lago sestal s Trumpom in ameriškimi pogajalci.
Po napovedih bo v ospredju posodobljen predlog mirovnega načrta za Ukrajino, katerega podrobnosti je nedavno predstavil Zelenski, pa tudi druga ključna vprašanja - varnostna jamstva za Ukrajino, status Donbasa in jedrske elektrarne v Zaporožju.
Srečanju bo sledil telefonski pogovor Zelenskega in Trumpa z evropskimi voditelji, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP napovedal tiskovni predstavnik ukrajinskega predsednika Sergij Nikiforov. Po njegovih besedah sicer še ni določeno, kateri voditelji bodo sodelovali.
Zelenski se je v soboto na poti v ZDA ustavil v Kanadi, kjer se je sestal s premierjem Markom Carneyjem, nato pa prek videopovezave opravil pogovore z voditelji več evropskih držav, EU in Nata. Vsi so obljubili nadaljnjo podporo Ukrajini.
Trump pa je približno eno uro pred napovedanim začetkom pogovorov z Zelenskim na svojem družbenem omrežju sporočil, da je opravil »produktiven telefonski pogovor« z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom.
Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je medtem v današnjem intervjuju za ruske medije povedal, da Evropo vidi kot glavno oviro na poti do miru v Ukrajini, poroča portal Politico.
Po njegovih besedah v Evropski uniji »ne skrivajo, da se pripravljajo na boj z Rusijo«. »Vidimo, da režim Zelenskega in njegovi evropski kuratorji niso pripravljeni na konstruktivne pogovore,« je dejal Lavrov. Dodal je, da Kremelj »ceni prizadevanja predsednika Trumpa in njegove ekipe, da bi dosegli mirovni sporazum«.
