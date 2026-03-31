Ukrajina zadela rusko nafto in sklenila »zgodovinske« sporazume

Satelitski posnetki in videoposnetki kažejo, da je Ukrajina v zadnjem tednu večkrat zadela ključno rusko infrastrukturo za izvoz nafte v bližini Baltskega morja. Nekateri objekti so goreli več dni.

Britanski BBC je potrdil, da so od 23. marca napadli vsaj tri naftna nahajališča v bližini mesta Sankt Peterburg, približno 800 kilometrov severno od ukrajinske meje. To vključuje več ločenih napadov na ključni pristanišči v Baltskem morju Ust-Lugo in Primorsk ter napad na bližnjo naftno rafinerijo Kiriši v notranjosti države. Satelitski posnetki prikazujejo ogromne oblake dima, ki se dvigajo iz gorečih naftnih obratov.

Nedavni podatki kažejo, da 26. in 27. marca v nobenem od treh ruskih baltskih pristanišč niso naložili nobene naftne ladje. To je bilo menda prvič, da dva zaporedna dneva ni bilo takšnih dejavnosti, odkar je Rusija leta 2022 začela obsežno invazijo na Ukrajino.

Nekateri objekti so goreli več dni. FOTO: 2026 Planet Labs PBC/Reuters

Poveljnik ukrajinskih vojaških brezpilotnih letalnikov Robert Brovdi je dejal, da je bila operacija proti tem trem baltskim naftnim izvoznim objektom izvedena med 23. in 28. marcem. Brovdi je dodal, da so bili napadi namenjeni »demilitarizaciji ruskih naftnih arterij, rafinerijskih zmogljivosti in infrastrukture za izvoz surove nafte«.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v ponedeljek dejal, da so zavezniki Kijev pozvali k zmanjšanju napadov na ruski energetski sektor zaradi svetovne energetske krize. Dodal je, da se bodo napadi končali le, če bo Rusija prenehala napadati ukrajinski energetski sistem.

Obisk na Bližnjem vzhodu uspešen

Predsednik Zelenski je v ponedeljek svojo turnejo po državah Bližnjega vzhoda razglasil za uspešno in dejal, da so sklenili več dogovorov ali pa se o njih še pogovarjajo.

Zelenski je v svojem nagovoru dejal, da na Bližnjem vzhodu čutijo »veliko spoštovanje« do Ukrajine in da imajo »skupno vizijo med državami regije« za sodelovanje z ukrajinskimi strokovnjaki.

Državam je želel ponuditi ukrajinsko strokovno znanje o tem, kako se spopasti z napadi brezpilotnih letal, ki jih je Iran izstrelil v konfliktu z Združenimi državami Amerike in Izraelom, navaja Reuters.

Zelenski je v svojem večernem videonagovoru po vrnitvi v Kijev dejal, da so bili s Savdsko Arabijo, Združenimi arabskimi emirati in Katarjem doseženi »zgodovinski« varnostni sporazumi. Ukrajina, je dejal, sodeluje tudi z Jordanijo in Kuvajtom, zanimanje pa sta izrazili tudi dve drugi državi – Bahrajn in Oman.

Dodal je, da Ukrajina pričakuje »ustrezno varnostno sodelovanje«, ki vključuje razprave o zračni obrambi, razvoju obrambne proizvodnje in sodelovanju na področju energetike.