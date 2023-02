Zelenski prosi za pravo orožje za zmago

V nadaljevanju preberite:

Po prepričanju mnogih se ruski predsednik Vladimir Putin priprav­lja na novo ofenzivo in ukrajinsko vodstvo ZDA ter Zahod prosi za še več orožja, ali bolje, takšno, ki bi omogočilo poraz ene do vojaških supersil. Biden je v minulem letu Ukrajini namenil več kot 100 milijard dolarjev vojaške in druge pomoči, a je bila ta pogosto videti premajhna in prepozna. Aleja pogumnih, kjer sta se padlim ukrajinskim borcem poklonila ameriški in ukrajinski predsednik, se polni z novimi imeni. Po mnenju številnih opazovalcev bi morali še bolj ukrepati proti »rusizmu«, kot so mnogi rusko agresijo primerjali s fašizmom.