Zelenski: Putin je že začel tretjo svetovno vojno

Britanski BBC je v nedeljo objavil intervju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Ta je med drugim v pogovoru zatrdil, da bo Ukrajina vojno v Rusiji končala kot zmagovalka.

Prepričan o ukrajinski zmagi je predsednik odločno nasprotoval ruskim zahtevam, povezanim s premirjem. Zelenski je dejal celo, da je ruski predsednik Vladimir Putin »že začel tretjo svetovno vojno, edini odgovor je močan vojaški in gospodarski pritisk, da bi ga prisilili k umiku«. »Rusija želi svetu vsiliti drugačen način življenja,« je še navedel ukrajinski predsednik.

Ruska zahteva, da Ukrajina preda približno 20 odstotkov vzhodne regije Doneck, ki jo njena vojska še vedno brani pred napredujočimi Rusi, se Zelenskemu ne zdi razumna. »Na to ne gledam zgolj kot na ozemlje. To vidim kot opustitev – oslabitev naših položajev, zapustitev sto tisoč naših ljudi, ki tam živijo,« je dejal.

Predsednik Ukrajine je prepričan, da bi, če bi privolil v Putinove zahteve, to prineslo zgolj nekaj let premora, nato pa bi Rusija želela nadaljevati vojno. »Verjamem, da če Putina ustavimo in mu preprečimo okupacijo Ukrajine, bo to zmaga za ves svet. Ker se ne bo ustavil pri Ukrajini,« je dejal Zelenski.

FOTO: Liesa Johannssen/Reuters

V intervjuju je ne le nasprotoval predaji zadnjega dela Donecka Rusiji, temveč je tudi zatrdil, da bo Ukrajina znova osvojila vse izgubljeno ozemlje. »To je le vprašanje časa,« je zagotovil. Tega do zdaj niso storili zgolj zato, ker bi izgubili preveč ljudi, je dejal Zelenski, a takoj dodal, da Ukrajina še nima dovolj orožja. Kasneje v intervjuju je omenil, da potrebuje zlasti zračno obrambo za zaščito pred ruskimi raketnimi napadi.

Ukrajinskemu predsedniku se je mandat iztekel že leta 2024, vendar zaradi izrednih razmer v Ukrajini še niso imeli volitev. Zelenski je v intervjuju dejal, da se še ni odločil, ali bo kandidiral ponovno, volitve pa je pogojeval z ameriškimi varnostnimi jamstvi za Ukrajino. Znova je navedel tudi argumente proti volitvam, ki naj bi bile zelo težavne zaradi razseljenosti.

Ukrajini sicer ne kaže najbolje, njena vojska počasi izgublja ozemlje na vzhodu države, ameriški predsednik Donald Trump njenih vojaških prizadevanj ne podpira enako, kot jih je njegov predhodnik Joe Biden. Na predvečer zadnjih pogovorov o prekinitvi ognja v Ženevi dejal, da bi morala »Ukrajina hitro sesti za pogajalsko mizo«, številni analitiki pa menijo, da so ozemeljske koncesije Ukrajine ključ do konca vojne, ki jo Ukrajina izgublja.

Ameriški predsednik je ustavil večino pošiljk vojaške pomoči Ukrajini, vendar ZDA Ukrajini še vedno zagotavljajo ključne obveščevalne podatke, evropske države pa porabijo milijarde za nakup orožja od Američanov, da bi ga dale Ukrajini.