V celoti objavljamo pismo Zelenskega Putinu: Vojne je bilo dovolj

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči objavil odprto pismo ruskemu voditelju Vladimirju Putinu, v katerem ga je pozval k neposrednemu srečanju in začetku dvostranskih pogovorov o koncu vojne v Ukrajini.

Pismo v nadaljevanju objavljamo v celoti:

Ko ste pred več kot 26 leti prevzeli oblast v Rusiji, so na vas številni ljudje v Ukrajini gledali pozitivno. Tako je bilo. Toda to je zdaj preteklost.

Danes velika večina Ukrajincev pozitivno gleda na to, da so naši brezpilotni letalniki dolgega dosega obiskali odprtje vašega foruma v Sankt Peterburgu in pri tem preleteli več kot 1000 kilometrov. Kot zelo dobro veste, ta razdalja ni meja naših zmogljivosti.

V 26 letih na oblasti ste popolnoma spremenili agendo odnosov med Ukrajino in Rusijo. Namesto o trgovini in drugih civilnih vprašanjih se najini državi zdaj skoraj izključno pogovarjata samo še o napadih in izgubah.

Skoraj polovico svojih 26 let na oblasti v Rusiji ste porabili za vojno proti Ukrajini.

Kar koli že govorite o Natu, geopolitiki ali ruskem jeziku, je ta vojna vaša osebna odločitev – vojna brez resničnega razloga. Tako si jo bo zapomnila zgodovina.

Ta leta bi lahko bila povsem drugačna.

Pogosto slišimo, da vam ta vojna ustreza. Seveda ne v primerih, ko gre za varnost vaše rezidence v Valdaju ali vaše parade v Moskvi. Vaše lastno življenje vam je dragoceno.

Toda zdaj lahko vsi vidimo, da Rusom ta resničnost postaja vse manj udobna – dejstvo je, da vojna Rusiji prinaša vse več negativnih posledic.

Ne marajo naših dronov in raket.

Ne marajo pomanjkanja goriva in nenehno rastočih cen.

Ne marajo stalnih omejitev.

Ne marajo vaše namere, da sprožite drugi val mobilizacije, da bi vojno razširili v drugo smer v Ukrajini ali jo uporabili proti drugim državam, ki mejijo na Rusijo.

Ne marajo dejstva, da vaši vojni ni videti konca.

Da, Ruse lahko še vedno prisilite, da živijo na tak način. Toda vaši viri se občutno zmanjšujejo.

Ne boste imeli dovolj denarja ali političnega kapitala, da bi še naprej kupovali lojalnost Rusov tako, kot ste to počeli zadnjih 26 let.

In storili bomo vse, kar je v naši moči, da bo svet pomagal ta trenutek približati.

Kot sami radi pravite: »Treba je pogledati številke.«

Včeraj sem prejel poročilo o izgubah vaše vojske na fronti v Ukrajini v mesecu maju. Še enkrat je število preseglo 30.000 ruskih vojakov, ubitih ali hudo ranjenih. To raven ohranjamo iz meseca v mesec, za vsako vašo izgubo pa imamo videodokaze – to niso prazne trditve.

Vemo, da je 63 odstotkov vaših izgub na bojišču mrtvih, le 37 odstotkov pa ranjenih. V 21. stoletju si nobena vojska ne more privoščiti takšnega razmerja. Delež mrtvih pa bo še naprej naraščal.

Ni tako, da bi nas v Ukrajini po vsem, kar je vaša vojna prinesla naši državi, skrbela usoda ruskih vojakov.

Toda meni je mar za Ukrajince.

Izgubljamo svoje ljudi in vsaka izguba nas boli. Tudi kadar je razmerje med ukrajinskimi in ruskimi izgubami ena proti pet ali ena proti šest, je to za nas še vedno zelo pomembno.

Pomembno je tudi, da vsakih nekaj mesecev redno prestavljate lastne roke za zavzetje naših oblasti – zlasti Doneške oblasti. In tudi letos je ne boste zavzeli.

Toda mi v Ukrajini si ne želimo trajne vojne. Zelo dobro vemo, da je življenje brez vojne neprimerno boljše. In to želimo doseči.

Prepričan sem, da bi se na to pozitivno odzvala tudi večina Rusov – in vi to veste.

Mnogi niso verjeli, da bo Ukrajina zdržala tako dolgo. Vi niste verjeli. Tudi tisti, ki so vam svetovali, niso verjeli. To je bila napaka.

Niste pričakovali tako obsežnega odpora Ukrajine in niste predvideli, da bodo stvari šle tako daleč. Pa vendar smo tukaj – v petem letu te obsežne vojne.

Ne bojte se stopiti na pot izhoda iz te vojne. To je glavna stvar, ki se zdaj zahteva od vas.

Ukrajina je ohranila svojo neodvisnost. In jo bo ohranila. Kljub vsem napovedim o nasprotnem.

Združili smo številne ljudi po svetu, ki podpirajo Ukrajino in nasprotujejo vam. Našli smo orožje in financiranje, ki smo ju potrebovali.

Prejemamo podporo. Vi ste podvrženi sankcijam. In tako bo ostalo, dokler ne bo dosežena pravičnost za Ukrajino – pravičnost, ki jo iščemo in ki jo je mogoče doseči.

Ne bomo dovolili, da bi uspeli tisti, ki vas poskušajo prepričati, da bodo sankcije proti Rusiji bistveno omiljene in da bo podpora Ukrajini bistveno zmanjšana brez kakršnekoli pomembne spremembe vašega odnosa do Ukrajine. Primer [nekdanjega madžarskega premiera Viktorja] Orbána kaže, kako v sramoti končajo tisti, ki se odločijo pomagati Rusiji v njeni vojni proti nam.

Ukrajina je prestala ostre zime, medtem ko ste poskušali uničiti naš energetski sistem. Vztrajali smo – in tudi v temi je odpornost Ukrajincev ostala neomajna.

Vojno smo prenesli na vaše ozemlje in brez pomoči Severne Koreje se vi z njo ne bi mogli spopasti. Vi ste prvi vladar Rusije, ki se je za pomoč obrnil na Pjongjang.

Danes pa ste prvič v ruski zgodovini popolnoma odvisni tudi od Kitajske.

Verjeli ste, da Ukrajinci ne bodo imeli moči za obrambo. Danes pa naši ljudje pomagajo našim partnerjem na Bližnjem vzhodu in v Zalivu graditi lastno obrambo.

Upali ste na notranje nemire v Ukrajini. Namesto tega so se proti vam uprle vaše lastne vojaške formacije. 23. junija bo minila še ena obletnica tega dogodka in molk tega dejstva ne bo izbrisal iz zgodovine.

In zdaj ste vi tisti, na katerega vaši uradniki, poslovneži in propagandisti gledajo z očitno utrujenostjo. Svet to vidi.

Svet se ni naveličal Ukrajine, kot ste dolgo upali. Vse bolj pa je naveličan Rusije – celo tisti v širšem svetu, ki vam pomagajo obiti sankcije in ohranjati vaše gospodarstvo pri življenju.

Tega ne morete spregledati. Po 26 letih na oblasti leta začenjajo pobirati svoj davek. S časom pa bo utrujenost od vas le še rasla.

Videli smo obveščevalna poročila, ki kažejo, da zdaj razmišljate o načrtih za nadaljevanje vojne tudi v letih 2027 in 2028. Prav tako vemo, da upate, da bodo balistične rakete dosegle tisto, česar vse drugo ni uspelo doseči. Belorusijo želite še globlje potegniti v to vojno in na to se moramo zdaj pripravljati tudi mi. Vidimo, da poskušate nekaj organizirati okoli Pridnestrja. Vaši propagandisti tako ali drugače grozijo vsaki državi, ki meji na Rusijo. Ali res želite iti skozi vse to?

Izbira je zdaj vaša.

Vojne je bilo dovolj.

Ukrajina predlaga konec te vojne.

To mora biti storjeno pošteno, dostojanstveno in z jamstvi, da se vojna ne bo znova razplamtela.

Vidimo, da so Združene države Amerike popolnoma osredotočene na vprašanje Irana, in napačno bi bilo zgolj čakati, da se vojna v Evropi znova vrne v središče njihove pozornosti.

Ukrajina predlaga, da se ta vojna konča z neposrednim dialogom med nami – in vami.

Predlagam srečanje.

Vsi so slišali vaše predstavnike, ki so z nasmehom izjavljali, da bi lahko domnevno prišel v Moskvo. Toda po teh 26 letih ukrajinski voditelj v vaši prestolnici nima kaj početi – tako kot ruski voditelj nima kaj početi v Kijevu.

Obstajajo države, ki tradicionalno gostijo voditelje pri reševanju vprašanj vojne in miru. Švica, Turčija, države arabskega sveta – mnoge lahko in želijo gostiti takšno srečanje.

Ključna vprašanja rešujejo voditelji. Tako je bilo vedno in tako bo vedno.

Predlagam, da določimo jasen datum za takšno srečanje.

Slišali smo, da vam je bilo na Aljaski obljubljeno reševanje določenih vprašanj glede Ukrajine in Evrope. Toda sami lahko vidite, da se ukrajinska in evropska vprašanja ne rešujejo v Anchorageu.

Dogovorjeni udeleženci bi se lahko pridružili dvostranskemu procesu, ki bi ga vzpostavila midva.

Ker vojna poteka v Evropi in ker Ukrajina potrebuje varnostna jamstva, medtem ko tudi vi iščete varnostna jamstva zase, bi bilo logično vključiti tiste, ki lahko dejansko delujejo kot garanti.

Menimo, da bi Evropa morala biti del tega procesa – tisti, ki imajo resnično sposobnost vplivati na razmere.

Prav tako menimo, da morajo biti del procesa Združene države. To bi lahko pomagalo oblikovati novo varnostno arhitekturo za naš del sveta.

Z Rusijo smo že doživeli številne sporazume, vključno s sporazumoma iz Minska, ki sta na koncu propadla. Zato moramo najprej med seboj najti neposredne odgovore na odprta vprašanja in se ne skrivati pred težkimi temami za formulami, tehničnimi delovnimi skupinami ali neskončno izgubo časa v diplomatskem posredovanju.

Vaša vojna je trajno ločila Ukrajino in Rusijo.

Današnja frontna črta je črta, na kateri se mora začeti diplomacija.

Ukrajina je pripravljena na popolno prekinitev ognja za čas trajanja pogajanj. To je običajna praksa, sedanji dogodki okoli Irana pa to le še potrjujejo. Poskus vzpostavitve resnične tišine je najboljši način za začetek pogovora. Verjamemo, da to ne bi bil zgolj poskus, temveč dejanska prekinitev ognja – če si tega želite.

Veste, da imajo Združene države sposobnost nadzorovati spoštovanje prekinitve ognja vzdolž črte, kjer bi se spopadi ustavili.

Ukrajina je pripravljena na izmenjavo vseh vojnih ujetnikov, kar bi lahko postalo dober uvod v konec vojne.

Treba je sprejeti resne ukrepe za vrnitev civilistov in otrok, ki so bili med vojno odpeljani.

Določiti moramo, kakšna prihodnost čaka generacije Ukrajincev in Rusov, ki bodo prišle za nami.

Če sami ne boste prišli do zaključka, da je čas za konec te vojne, se bo Ukrajina še naprej bojevala za svoj obstoj. Imeli bomo tiste, ki nas podpirajo.

Toda tudi vi se boste morali veliko bolj boriti za lastni obstoj – ne za obstoj Rusije, temveč za svojega. In to ni mišljeno kot grožnja. To je dejstvo ruske zgodovine, ki ga zelo dobro poznate: ko se Rusija nečesa naveliča, se zgodijo spremembe.

K tej utrujenosti lahko prispevamo.

Vi pa lahko svojo vojno ustavite.

Večen spomin vsem, ki jim je ta vojna vzela življenje.

Slava Ukrajini!