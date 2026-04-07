Zelenski Putinu ponudil energetsko premirje

Ukrajina je Rusiji posredovala predlog za energetsko premirje, je v ponedeljek sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. »Če je Rusija pripravljena ustaviti napade na našo energetsko infrastrukturo, bomo pripravljeni storiti enako,« je poudaril Zelenski.

Kot je dodal v ponedeljkovem večernem nagovoru, objavljenem na družbenih omrežjih, je Kijev predlog Moskvi posredoval prek ameriških posrednikov.

»Vse, kar Rusija zasluži z visokimi cenami nafte, bo porabila za to vojno. Zato je vsaka omejitev ruske zmožnosti izvoza nafte pravi korak,« je še opozoril Zelenski.

Ukrajinski predsednik je že prejšnji teden Rusiji predlagal vzajemno prekinitev napadov na energetske objekte, da bi ublažili svetovno naftno krizo, ki jo je sprožila vojna na Bližnjem vzhodu. Izrazil je tudi pripravljenost Kijeva na velikonočno premirje. V Kremlju so se na predlog odzvali z navedbo, da Rusija ni bila seznanjena z jasnimi predlogi Kijeva o začasnem velikonočnem premirju v Ukrajini.

Zaradi ciljno usmerjenih ruskih napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo je milijone ljudi prizadetih zaradi dolgotrajnih izpadov električne energije. Ukrajina medtem napada rusko naftno industrijo v upanju, da bo oslabila rusko vojno industrijo, ki se v veliki meri financira iz prihodkov od energentov, poroča nemška tiskovna agencija DPA.