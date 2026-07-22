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    Svet

    Zelenski razrešil Sirskega, priljubljeni Fedorov se vrača v vlado

    Novi poveljnik oboroženih sil je Mihajlo Drapatij. Mihajlo Fedorov se vrača v vlado, njegova nova vloga še ni znana.
    Mihajlo Fedorov, 35-letni strokovnjak za tehnologijo, ki je zaradi prizadevanj za posodobitev vojske prišel v spor z njenim vodstvom, je Sirskega obtožil, da je blokiral njegove zamisli in pritiskal na Zelenskega, kar je Sirski zanikal.. FOTO: AFP
    Galerija
    Mihajlo Fedorov, 35-letni strokovnjak za tehnologijo, ki je zaradi prizadevanj za posodobitev vojske prišel v spor z njenim vodstvom, je Sirskega obtožil, da je blokiral njegove zamisli in pritiskal na Zelenskega, kar je Sirski zanikal.. FOTO: AFP
    R. I., STA
    22. 7. 2026 | 06:47
    22. 7. 2026 | 06:49
    4:33
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    V Ukrajini, kjer se je glasno ugibalo o zamenjavi vrhovnega poveljnika ukrajinske vojske Oleksandra Sirskega, je Volodimir Zelenski razrešil Sirskega in ponudil »viden položaj« obrambnemu ministru Mihajlu Fedorovu, ki ga je odstavil prejšnji teden, s čimer je sprožil proteste po vsej državi. Ta je Sirskega obtožil, da je izsilil njegov odhod in zaviral njegova prizadevanja za reformo vojske.

    Zelenski je v poznem televizijskem nagovoru sporočil, da bo za novega poveljnika ukrajinskih oboroženih sil imenoval Mihajla Drapatija, priljubljenega generala, ki bo vodil reorganizacijo poveljniške strukture, poroča Guardian.

    Fedorov se vrača v vlado

    Mihajlo Fedorov se vrača v vlado, potem ko je njegova razrešitev s položaja obrambnega ministra sprožila proteste več tisoč ljudi v Kijevu in drugih ukrajinskih mestih. Šlo je za eno največjih političnih kriz po začetku ruske invazije leta 2022.

    Ukrajinski predsednik se je Oleksandru Sirskemu zahvalil za delo ter mu pripisal zasluge za obrambo Kijeva in ukrajinski vdor v rusko Kursko oblast poleti 2024, ko so tuji tanki prvič po drugi svetovni vojni zapeljali na rusko ozemlje.

    »Prehodili smo dolgo pot. Obramba Ukrajine se nadaljuje. Vsak vojak si zasluži spoštljivo obravnavo,« je dejal Zelenski ter se zahvalil Sirskemu in vsem vojakom na fronti.

    Mihajlo Fedorov se vrača v vlado, potem ko je njegova razrešitev s položaja obrambnega ministra sprožila proteste več tisoč ljudi v Kijevu in drugih ukrajinskih mestih.  FOTO: Genya Savilov/AFP
    Mihajlo Fedorov se vrača v vlado, potem ko je njegova razrešitev s položaja obrambnega ministra sprožila proteste več tisoč ljudi v Kijevu in drugih ukrajinskih mestih.  FOTO: Genya Savilov/AFP

    Zelenski upa na pomiritev protestnikov

    Zelenski upa, da bo prenova vojaškega vodstva pomirila protestnike, ki so zahtevali odstavitev Sirskega. Za vrnitev Fedorova so določili rok do petka in napovedali »proteste za nedoločen čas«, če njihova zahteva ne bo izpolnjena.

    Fedorov je imenovanje Drapatija pozdravil kot »svež veter in novo upanje« ter glas sprememb, ki ga ni bilo mogoče prezreti.

    Po njegovih besedah je treba pričakovanja ukrajinske javnosti izpolniti z jasno vizijo končanja vojne, močno ekipo ter ukrepi za reševanje življenj vojakov, avtomatizacijo fronte, asimetrične napade in hromljenje ruskega gospodarstva.

    Drapatij uživa velik ugled v vojski in javnosti. Velja za Fedorovovega zaveznika, medtem ko so njegova prizadevanja za modernizacijo vojske in uvajanje novih tehnologij povzročila spor s tradicionalneje usmerjenim Sirskim.

    Oleksandr Sirski. FOTO: AFP
    Oleksandr Sirski. FOTO: AFP

    Generalmajor Drapatij poveljuje ukrajinski združeni operativni skupini, proti Rusiji pa se bojuje od začetka spopadov v Donbasu leta 2014. Znan je postal, ko je z bojnim vozilom pehote prebil barikado proruskih skrajnežev v Mariupolju.

    Ukrajinski medij Babel ga je opisal kot enega najsposobnejših ukrajinskih poveljnikov. Njegova nova naloga bo po navedbah medija predvsem reforma vojske, ne neposredno poveljevanje enotam na bojišču.

    Zelenski je še povedal, da se bodo nadaljevali napadi z brezpilotnimi letalniki dolgega dosega na cilje v Rusiji, med drugim na naftne rafinerije.

    »Naš program natančnih napadov bo izveden z absolutno natančnostjo,« je dejal in obljubil usklajen prenos pristojnosti po odhodu Sirskega.

    Mihajlo Drapatij. FOTO: Genya Savilov/AFP
    Mihajlo Drapatij. FOTO: Genya Savilov/AFP

    Drapatij bo zadolžen tudi za posodobitev obrambne strategije in preoblikovanje vojaške strukture. Med nujnimi vprašanji je mobilizacija, saj se je po skoraj petih letih obsežne vojne le malo Ukrajincev še pripravljenih prostovoljno vključiti v vojsko.

    »Viden položaj v vladi«

    Ni še jasno, kakšno vlogo bo dobil Fedorov. Po nekaterih poročilih je zahteval vrnitev na položaj obrambnega ministra, ki ga je medtem prevzel Jevhen Hmara, nekdanji poveljnik sil za posebne operacije.

    Zelenski je dejal, da je Fedorovu ponudil »viden položaj v vladi«, na katerem bi lahko povezoval in razvijal tehnološki sektor države. Podrobnosti ni razkril.

    Dodal je, da ostaja skupni cilj zmaga nad sovražnikom ter ustvarjanje takšnih razmer na fronti in pritiska na Rusijo, da bi bila ta prisiljena v mir.

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