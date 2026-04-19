Zelenski: Vsak dolar, plačan za rusko nafto, je denar za vojno

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes kritiziral napovedano podaljšanje začasne izjeme pri ameriških sankcijah na rusko nafto. Kot je dejal, bo šel denar od prodane nafte za rusko agresijo proti Ukrajini. Rusija je tudi minulo noč proti Ukrajini izstrelila val dronov, ubit je bil najstnik, več ljudi je bilo ranjenih.

ZDA so v petek podaljšale začasno izjemo pri sankcijah na prodajo ruske nafte in naftnih derivatov, ki so bili do tega dne že naloženi na tankerje. Ukrep, ki je namenjen ublažitvi naraščajočih cen energije zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, bo veljal do 16. maja.

»Vsak dolar, plačan za rusko nafto, je denar za vojno« in se uporablja za uničujoče napade na Ukrajino, je ob tem v objavi na družbenem omrežju X dejal Zelenski. Pri tem sicer ni omenil ZDA.

Ukrajinski predsednik je še dejal, da je trenutno na morju več kot 110 tankerjev z več kot 12 milijoni ton surove nafte, »ki jo je zaradi omilitve sankcij mogoče spet prodati brez posledic«. »To je 10 milijard dolarjev – vir, ki se neposredno pretvori v nove napade na Ukrajino,« je dodal.

V napadih ubit 16-letnik

V novih napadih na Ukrajino, v katerih je Rusija izstrelila 236 brezpilotnih letalnikov, je bil minulo noč v mestu Černihiv na severu države ubit 16-letnik. Še štirje ljudje so bili ranjeni, je sporočil guverner černihivske regije Dmitro Briščinski. Poškodovanih je bilo tudi več hiš, upravna stavba, šola in avtomobila.

Ukrajinska zračna obramba je po navedbah Kijeva večino dronov sestrelila. Preostali so zadeli 18 lokacij, med drugim v južnem mestu Herson, kjer je bil zadet taksi in poškodovan moški.

V ukrajinskih zračnih napadih na južnorusko pristaniško mesto Taganrog ob Azovskem morju pa so bili ranjenih trije ljudje. Poškodovani so bili tudi poslovni objekti in izobraževalna ustanova, je po poročanju ruskih medijev danes sporočila županja mesta Svetlana Kambulova.