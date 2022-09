Zelenski: Rusija tujim medijem preprečila dostop do nuklearke v Zaporožju

Rusija novinarjem, ki spremljajo ekipo inšpektorjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), ni dovolila dostopa do nuklearke v Zaporožju, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Trditev potrjujejo posnetki izjave vodje IAEA Rafaela Grossija pred elektrarno, na katerih so vidni le mikrofoni ruskih medijev.

Grossi se je strinjal, da se ukrajinskim in mednarodnim novinarjem dovoli dostop do jedrske elektrarne, »da bi svet videl resnico«, je v četrtek zvečer v nočnem nagovoru dejal Zelenski in opozoril, da temu po prihodu ekipe IAEA v nuklearko ni bilo tako, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Trditev potrjujejo posnetki Grossijeve izjave za javnost pred jedrsko elektrarno, ki jih je prikazala ruska državna televizija in na katerih so bili vidni le mikrofoni ruskih medijev. Vodja IAEA je kasneje na twitterju objavil svoj videoposnetek.

Zelenski je izrazil upanje, da bo misija kljub temu lahko prišla do objektivnih ugotovitev o razmerah, nato pa je ponovno pozval k popolni demilitarizaciji območja okoli elektrarne, navaja DPA.

»To je cilj ukrajinskih in mednarodnih prizadevanj,« je sklenil ukrajinski predsednik.

Ekipa strokovnjakov IAEA, ki je v četrtek prispela v jedrsko elektrarno Zaporožje na jugu Ukrajine, je že začela preučevati stanje v nuklearki. Grossi je pri tem dejal, da bodo tam ostali do nedelje ali ponedeljka, vendar pa ni navedel, koliko ljudi bo ostalo. Hkrati je poudaril, da si bo IAEA prizadevala vzpostaviti stalno prisotnost v nuklearki.

Ruske sile so jedrsko elektrarno s šestimi reaktorji, ki velja za največjo v Evropi, zasedle kmalu po začetku invazije. Strah pred jedrsko katastrofo se je povečal po tem, ko so se v začetku julija okrepili spopadi v njeni okolici. Odgovornost za obstreljevanje sprti strani vseskozi prelagata druga na drugo.