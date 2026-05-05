    Zelenski Rusijo obtožil cinizma: Prekinili bi ogenj za propagandno slovesnost

    Rusko obrambno ministrstvo je premirje ob 9. maju napovedalo za petek in soboto.
    Rusko obrambno ministrstvo je premirje ob 9. maju napovedalo za petek in soboto. FOTO: Igor Ivanko/AFP
    Rusko obrambno ministrstvo je premirje ob 9. maju napovedalo za petek in soboto. FOTO: Igor Ivanko/AFP
    STA
    5. 5. 2026 | 09:57
    5. 5. 2026 | 10:11
    2:11
    V novih ruskih napadih na Ukrajino je bilo danes v dveh regijah ubitih najmanj pet ljudi, od tega štirje v Poltavi. Novi napadi se vrstijo pred uveljavitvijo prekinitve ognja, ki sta jo sicer z različnim datumom začetka napovedala tako Kijev kot Moskva. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zaradi napadov Rusijo obtožil cinizma.

    Krhanje odnosov med Nemčijo in ZDA je slaba novica za vse

    V osrednji regiji Poltava so bili v napadu z droni in raketami na dva kraja ubiti štirje ljudje, ranjenih pa je bilo 31, so sporočile lokalne oblasti. Škodo sta v napadih utrpela industrijski obrat in železniška infrastruktura.

    Med smrtnimi žrtvami sta po navedbah civilne zaščite dva reševalca. Po prvem napadu je namreč ruska vojska območje njihovega posredovanja napadla še drugič. Tudi med ranjenimi je 23 reševalcev.

    V regiji Harkov je po navedbah tamkajšnjega tožilstva življenje izgubil en človek, dva pa sta bila ranjena. O ranjenih poročajo tudi z območja Černigiva in iz Kijeva.

    Rusija niza napade tik pred uveljavitvijo prekinitve ognja, ki sta jo v ponedeljek napovedali obe strani, čeprav z različnim datumom začetka.

    Rusko obrambno ministrstvo je premirje ob 9. maju, ko Rusija slovesno zaznamuje dan zmage v spomin na drugo svetovno vojno, napovedalo za petek in soboto. Kijev se je na to odzval z napovedjo uveljavitve prekinitve ognja že v noči na sredo opolnoči (ob 23. uri po srednjeevropskem času).

    Ukrajinski predsednik Zelenski je zaradi tega Rusijo po novih napadih danes obtožil cinizma. »Predlagati prekinitev ognja, da bi izvedli propagandne slovesnosti, medtem ko vse dni do takrat izvajate napade z droni in raketami, je popoln cinizem,« je sporočil na omrežju X.

    Napadalca iz Leipziga so menda pred kratkim odpustili s psihiatrije

    Morilski voznik je bil policiji znan že pred napadom, a ne zaradi podobnega kaznivega dejanja. Preiskovalci izključujejo politični ali verski motiv.
    5. 5. 2026 | 10:25
    Ob bienalu tudi faraonska drža Jakova Brdarja

    Brdar v Benetkah: 'Ona' in 'On' bosta pol leta vzbujala pozornost na razstavi Sotočja v Marinaressa Gardens, blizu Vrtov in bienala.
    5. 5. 2026 | 10:00
    Center za kadre samo za računalniško opremo namenil skoraj pol milijona evrov

    Na ministrstvu za javno upravo ne vedo, koliko je že zaposlenih po novem sistemu. Do konca maja bo v novi enoti delalo že 23 ljudi.
    Staš Ivanc 5. 5. 2026 | 10:00
