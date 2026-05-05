Zelenski Rusijo obtožil cinizma: Prekinili bi ogenj za propagandno slovesnost

V novih ruskih napadih na Ukrajino je bilo danes v dveh regijah ubitih najmanj pet ljudi, od tega štirje v Poltavi. Novi napadi se vrstijo pred uveljavitvijo prekinitve ognja, ki sta jo sicer z različnim datumom začetka napovedala tako Kijev kot Moskva. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zaradi napadov Rusijo obtožil cinizma.

V osrednji regiji Poltava so bili v napadu z droni in raketami na dva kraja ubiti štirje ljudje, ranjenih pa je bilo 31, so sporočile lokalne oblasti. Škodo sta v napadih utrpela industrijski obrat in železniška infrastruktura.

Med smrtnimi žrtvami sta po navedbah civilne zaščite dva reševalca. Po prvem napadu je namreč ruska vojska območje njihovega posredovanja napadla še drugič. Tudi med ranjenimi je 23 reševalcev.

V regiji Harkov je po navedbah tamkajšnjega tožilstva življenje izgubil en človek, dva pa sta bila ranjena. O ranjenih poročajo tudi z območja Černigiva in iz Kijeva.

Rusija niza napade tik pred uveljavitvijo prekinitve ognja, ki sta jo v ponedeljek napovedali obe strani, čeprav z različnim datumom začetka.

Rusko obrambno ministrstvo je premirje ob 9. maju, ko Rusija slovesno zaznamuje dan zmage v spomin na drugo svetovno vojno, napovedalo za petek in soboto. Kijev se je na to odzval z napovedjo uveljavitve prekinitve ognja že v noči na sredo opolnoči (ob 23. uri po srednjeevropskem času).

Ukrajinski predsednik Zelenski je zaradi tega Rusijo po novih napadih danes obtožil cinizma. »Predlagati prekinitev ognja, da bi izvedli propagandne slovesnosti, medtem ko vse dni do takrat izvajate napade z droni in raketami, je popoln cinizem,« je sporočil na omrežju X.