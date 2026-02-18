Zelenski ruski strani očita, da poskuša razvleči mirovna pogajanja

Ukrajinska in ruska delegacija sta danes končali drugi dan pogovorov v Ženevi, ki so bili po navedbah obeh strani težavni. Glavni ukrajinski pogajalec Rustem Umerov je kljub temu ob sklepu poročal o napredku, predsednik Volodimir Zelenski pa je ruski strani očital, da poskuša razvleči pogajanja.

Pogovori med ukrajinsko in rusko stranjo, ki se srečujeta skupaj z ameriškimi predstavniki, so se končali po približno dveh urah, potem ko so v torek trajali šest ur, poročajo tuje tiskovne agencije.

Vodja ruske delegacije Vladimir Medinski je pogovore v izjavi za ruske medije označil za težke, a stvarne. O konkretnih rezultatih ni govoril, naslednje srečanje pa je napovedal za bližnjo prihodnost.

V naslednjem koraku bodo po besedah Umerova poskušali doseči raven konsenza, ki bi omogočala predložitev sklepov v razmislek obema predsednikoma. FOTO: National Security And Defence Co Via Reuters

Glavni ukrajinski pogajalec Umerov je medtem po srečanju dejal, da so dosegli napredek, a da o podrobnostih ne more govoriti. Pogovore je opisal kot intenzivne in stvarne, razjasnili naj bi številna vprašanja, medtem ko se bo o drugih treba še usklajevati.

Medtem je Ukrajina zaradi podpore ruski agresiji uvedla sankcije proti beloruskemu predsedniku Aleksandru Lukašenku, med drugim zaradi namestitve ruskih nadzornih postaj za drone in hipersoničnih raket v Belorusiji ter sodelovanja beloruskih podjetij pri preskrbi ruske vojne industrije. Ukrep ima predvsem simboličen pomen, je sporočil ukrajinski predsednik Zelenski.

»Osredotočeni smo na obravnavo ključnih določil, potrebnih za dokončanje procesa. To je kompleksno delo, ki zahteva uskladitev med vsemi stranmi in zadosti časa,« je dejal.

V naslednjem koraku bodo po njegovih besedah poskušali doseči raven konsenza, ki bi omogočala predložitev sklepov v razmislek obema predsednikoma.

Ukrajinski predsednik Zelenski je medtem med današnjim srečanjem v objavi na omrežju x kritiziral ruski pristop. »Včerajšnji sestanki so bili zares težki in lahko rečemo, da poskuša Rusija razvleči pogajanja, ki bi lahko že vstopila v sklepno fazo,« je zapisal.

Pogovori v Ženevi so zadnji v nizu diplomatskih poskusov za končanje vojne, ki traja že skoraj štiri leta. FOTO: National Security And Defence Co Via Reuters

Kljub temu je po lastnih besedah ukrajinski delegaciji dal jasno nalogo, naj stori vse, kar je mogoče, da bi bila pogajanja vendarle produktivna in bi povečala možnosti za mirno rešitev.

Zelenski je tudi poudaril, da so v okviru pobude za vračanje ugrabljenih otrok doslej vrnili domov 2000 ukrajinskih otrok, čeprav jih je po ocenah Kijeva v Rusiji ali na zasedenih ozemljih še več tisoč. Zaradi deportacij je Mednarodno kazensko sodišče izdalo tudi nalog za aretacijo ruskega predsednika.

Tako kot že pred njim Umerov je potrdil, da se je ukrajinska delegacija skupaj z ameriško sestala tudi s predstavniki iz Velike Britanije, Francije, Nemčije, Italije in Švice. »Sodelovanje Evrope v procesu se nam zdi nujno za uspešno uresničitev popolnoma izvedljivih dogovorov. Ukrajina ima nedvomno partnerje, ki so zmožni zagotoviti konstruktiven proces in torej rezultat, ki ohranja dostojanstvo,« je dodal Zelenski.

Pogovori v Ženevi so zadnji v nizu diplomatskih poskusov za končanje vojne, ki traja že skoraj štiri leta. Letos sta v Abu Dabiju že potekala dva kroga pogajanj, nad katerimi bdijo ZDA, a preboja glede ključnega vprašanja ozemlja še niso dosegli.