Zelenski Rusom: Putina je treba ustaviti

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem rednem videonagovoru Ruse znova pozval, naj se uprejo predsedniku Vladimirju Putinu in ustavijo vojno v Ukrajini. »Da se to konča, morate ustaviti to osebo v Rusiji, ki si želi vojne bolj kot življenja,« jim je sporočil na predvečer ruske priključitve štirih ukrajinskih regij.

Rusija se po njegovih besedah še lahko izogne najbolj bolečim posledicam svoje vojne proti Ukrajini, a za to je treba ustaviti Putina. Načrtovana kremeljska priključitev štirih ukrajinskih regij ne bo prinesla pričakovanih rezultatov, ampak bi samo Rusijo neločljivo povezala s katastrofo brezzakonja, kakršni smo priča v regijah, ki so jih proruske sile zavzele leta 2014, je zatrdil.

Kasneje je Zelenski objavil še ločen videoposnetek, v katerem se je obrnil na prebivalce etnično mešanega Kavkaza. Med ruskimi vojaki na bojiščih v Ukrajini namreč prevladujejo menda prav pripadniki etničnih manjšin. Rusijo je obtožil, da prinaša smrt, mučenje, posilstva in uničenje. »To je mogoče ustaviti,« je poudaril, a ruski državljani se morajo »dvigniti in upreti«. Obenem je pohvalil nasprotovanje, ki so ga Rusi pokazali ob odločitvi Kremlja za delno mobilizacijo rezervistov.

Povedal je še, da je bilo v Ukrajini ubitih že 58.000 Rusov, česar sicer Moskva ni potrdila in tudi ni mogoče neodvisno preveriti. Opozoril je, da bodo številne ruske vojake pošiljali v boj brez oznak in dokumentov, tako da jih ne bo mogoče identificirati. Zato Rusom svetuje, da si svoja imena tetovirajo, tako da bodo lahko, če bodo ubiti, trupla vrnili svojcem.

Referendume o neodvisnosti in priključitvi omenjenih štirih regij Rusiji so tamkajšnje proruske separatistične oblasti izvedle med 23. in 27. septembrom. FOTO: Sputnik via Reuters

Putin ukrajinski regiji Zaporožje in Herson priznal kot neodvisni

Ruski predsednik Vladimir Putin je v četrtek zvečer podpisal odloka, s katerima je Rusija priznala »državno suverenost in neodvisnost« ukrajinskih regij Zaporožje in Herson. Odloka sta bila že objavljena na uradni zakonodajni spletni strani in sta začela veljati. Danes bo nato Putin razglasil njuno priključitev Rusiji.

Slovesni podpis pogodb, s katerimi si bo Rusija priključila štiri vzhodne in južne ukrajinske regije – Zaporožje in Herson ter samooklicani ljudski republiki Doneck in Lugansk –, bo potekal danes ob 14. uri po srednjeevropskem času v Kremlju. Putin bo na slovesnosti imel »obsežen« govor. Neodvisnost Donecka in Luganska je sicer Moskva uradno priznala že februarja.

Referendume o neodvisnosti in priključitvi omenjenih štirih regij Rusiji so tamkajšnje proruske separatistične oblasti izvedle med 23. in 27. septembrom ter nato sporočile, da se je za priključitev izrekla velika večina, ponekod kar 99 odstotkov volivcev. Zahod in Ukrajina referendumov ne priznavata. Štiri regije skupaj s polotokom Krim, ki si ga je Rusija enostransko priključila že leta 2014, predstavljajo slabo petino celotnega ukrajinskega ozemlja. Putin je javno izjavil, da bi lahko za obrambo teh ozemelj Rusija uporabila tudi jedrsko orožje.