Zelenski se bo v petek srečal s Trumpom v Beli hiši

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo v petek srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Voditelja se bosta pogovarjala o zračni obrambi, morebitni dobavi raket dolgega dosega tomahawk in povečevanju pritiska na Rusijo. Obisk ukrajinskega predsednika so potrdili tudi v Beli hiši, navaja ameriška televizija NBC News.

Zelenski je v ponedeljek na družbenih omrežjih sporočil, da se bo pridružil ukrajinski delegaciji, ki je že na poti v ZDA, kjer se bodo sestali z ameriškimi politiki in vojaškimi podjetji. V petek se bo srečal tudi s predsednikom Trumpom, s katerim bosta med drugim govorila tudi o doseganju miru v Ukrajini. Zelenski se bo prav tako sestal z energetskimi podjetji na Trumpovo pobudo, je še zapisal.

Trump je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdil, da bo sprejel Zelenskega. »Mislim, da ja,« je po vrnitvi z Bližnjega vzhoda odgovoril na vprašanje novinarja, ali bo v petek v Beli hiši gostil ukrajinskega predsednika.

Zelenski bo Belo hišo obiskal že tretjič v Trumpovem drugem predsedniškem mandatu.

Zelenski, ki je v ponedeljek v Kijevu sprejel visoko zunanjepolitično predstavnico EU Kajo Kallas, je sicer za novinarje dejal, da je imel ta konec tedna dva telefonska pogovora s Trumpom, s katerim sta razpravljala o izzivih, s katerimi se sooča Ukrajina zaradi ruskih napadov, usmerjenih v energetsko infrastrukturo države, in o razmerah na bojišču.

Kijev je v zadnjih tednih večkrat zaprosil ameriško vlado za dobavo raket tomahawk. Te bi Ukrajini omogočile napade na območja, ki se nahajajo globlje v Rusiji.

Trump v nedeljo ni izključil dobave tomahawkov Ukrajini. Po njegovi oceni bi ta poteza lahko povečala pritisk na Rusijo in pripomogla h končanju vojne.