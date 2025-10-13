  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Zelenski se je Sloveniji in drugim državam zahvalil za pomoč

    Za krepitev obrambe moramo premisliti o tem, kako pristopamo k porabi obrambnih izdatkov, je povedal premier Robert Golob.
    FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
    Galerija
    FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
    STA
    13. 10. 2025 | 11:04
    13. 10. 2025 | 12:05
    8:13
    A+A-

    Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v današnjem nagovoru parlamentarne skupščine zveze Nato, ki poteka v Ljubljani, pozval k nadaljnji dobavi sistemov protizračne obrambe in raket Ukrajini. V nagovoru prek videopovezave se je Sloveniji in drugim državam zahvalil za dosedanjo pomoč.

    »Da bi prikrila svoje neuspehe na kopnem, je Rusija začela nov val zračnega terorja na Ukrajino, na naša mesta in civilno infrastrukturo. Njihov glavni cilj je naš energetski sistem. Vsak dan in vsako noč ruske rakete in droni zadevajo elektrarne in distribucijska omrežja,« je povedal Zelenski.

    Po njegovih besedah ruski predsednik Vladimir Putin upa, da bo s temi napadi pred prihajajočo zimo zlomil ukrajinski odpor. »Tega ne smemo dopustiti. Zato vas pozivam, da se v svojih parlamentih in vladah zavzemate za okrepitev podpore s sistemi protizračne obrambe in raketami,« je ukrajinski predsednik dejal okoli 300 parlamentarcem iz 32 članic Nata in partnerskih držav, ki so se zbrali v Ljubljani.

    Dodal je, da je o tem v zadnjih dneh dvakrat govoril z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, s katerim sta govorila tudi o novi pobudi zveze Nato, imenovani PURL, prek katere Kanada in evropske članice zavezništva financirajo dobave ameriškega orožja Kijevu.

    Zahvalil se je vsem državam, ki so se pridružile tej pobudi, vključno s Slovenijo, ki je odločitev o tem sprejela konec septembra. Poudaril je, da Slovenija Ukrajino podpira že od začetka ruske agresije in da v Kijevu to cenijo.

    Udeležence parlamentarne skupščine in njihove države je pozval tudi, naj nehajo kupovati rusko nafto, pri čemer je izpostavil Madžarsko. »Za Putina je vsaka milijarda pomembna. Ne morete biti del svobodnega sveta in hkrati financirati tistih, ki ga želijo uničiti,« je poudaril.

    Zavzel se je še za zaostritev sankcij proti Rusiji, saj te omejujejo ruski vojaški stroj. Pritisniti pa je treba tudi na tiste, ki Moskvi še naprej dobavljajo sestavne dele za drone in rakete, je povedal in poudaril, da poleg iz Kitajske in Tajvana sestavne dele Rusija prejema tudi iz evropskih in drugih držav.

    Nadaljnja podpora Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo je sicer ena od osrednjih tem 71. letnega zasedanja Parlamentarne skupščine Nata, ki se danes s plenarnim zasedanjem zaključuje v Ljubljani. Uvodoma sta parlamentarce nagovorila tudi premier Robert Golob in podpredsednik državnega zbora Danijel Krivec.

    FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    Golob na Parlamentarni skupščini Nata o revoluciji vojskovanja

    Za krepitev obrambe moramo ponovno premisliti o tem, kako pristopamo k porabi obrambnih izdatkov, je danes na plenarnem zasedanju parlamentarne skupščine Nata povedal premier Robert Golob in opozoril, da smo priča revoluciji vojskovanja. Izpostavil je tudi pomen podpore Ukrajini in pozdravil mirovna prizadevanja na Bližnjem vzhodu.

    »Priča smo revoluciji na področju vojskovanja, ki že vpliva na našo varnost,« je povedal Golob in med drugim izpostavil pomen stroškovno učinkovitega odziva na izziv, ki ga predstavljajo poceni in masovno proizvedeni droni. »Večina naših sedanjih zmogljivosti je visokokakovostnih in so omejene. Zato moramo ponovno premisliti ne le o tem, kako se borimo, ampak tudi o tem, kako pristopamo k načrtovanju in porabi za obrambo,« je dodal na zasedanju PS Nata.

    Kot naložbo v kolektivno varnost zavezništva je izpostavil nadaljnjo podporo Ukrajini v boju proti ruski agresiji. »Slovenija je dala veliko in hitro ter še naprej podpira Ukrajino,« je dejal. Pri tem je spomnil na pobudo PURL, prek katere evropske članice Nata in Kanada financirajo dobavo ameriškega orožja in druge vojaške opreme Kijevu. Vlada se je z namero o pridružitvi Slovenije pobudi že seznanila, Golob pa je ob tem k pridružitvi pozval tudi druge članice zavezništva.

    Poleg Ukrajine je izpostavil tudi tri druga področja oziroma območja, kjer bi v prihodnosti lahko nastale napetosti. Kot prvo je omenil južno sosedstvo zaradi izzivov terorizma in migracij, pa tudi zaradi Gaze.

    »Kampanja uničenja, ki jo je po terorističnem napadu Hamasa 7. oktobra sprožil Izrael, ni bila le vojaško nesorazmerna, temveč tudi moralno napačna. Je destabilizirala celotno regijo in povzročila negotovost tudi za Evropo. Zato iskreno pozdravljam mirovni sporazum, ki ga je vodil predsednik ZDA Donald Trump,« je dejal. Znova je izpostavil pomen rešitve dveh držav, ki da je edina pot naprej za zagotovitev trajnega miru na Bližnjem vzhodu.

    Kot drugo območje negotovosti je izpostavil vesolje in opozoril, da so »naše komunikacije izpostavljene znatnemu tveganju«. Kot tretje pa je omenil Zahodni Balkan, pri čemer je povedal, da vse države v regiji vidi kot sestavni del evroatlantskih in evropskih integracij.

    »Naša glavna skrb bi zato morala biti ohranjanje miru in stabilnosti na terenu. Še pomembneje pa je, da si prizadevamo za naš skupni cilj, da se vse te države čim prej v celoti pridružijo našim vrstam,« je nadaljeval in dodal, da bi tako Nato kot EU morala biti bolj dejavna na Zahodnem Balkanu.

    Tudi predsednik PS Nato Marcos Perestrello je v nagovoru opozoril na številne izzive, ki ogrožajo varnost zavezništva, med drugim na vojno v Ukrajini, sabotaže kritične infrastrukture in kibernetske napade.

    »V zadnjih tednih smo bili priča nepremišljenim dejanjem Rusije na našem vzhodnem krilu, kjer so ruski droni in letala kršili naš zračni prostor. Zveza Nato se je odločno odzvala na ta nepremišljena dejanja, da bi zaščitila ozemlje. Toda moramo še naprej vlagati v oborožene sile in zmogljivosti, potrebne za kolektivno obrambo, da bi preprečili vojno, zaščitili našo svobodo in ohranili naš način življenja,« je dodal.

    V luči tega je naštel tri prednostne naloge zavezništva, in sicer ohranjanje miru in varnosti z vojaško močjo, podporo Ukrajini in zaščito družbe pred vsemi oblikami prisile.

    Prav tako je pohvalil Slovenijo kot aktivno članico Nata. »Vaš prispevek je pomemben, od ohranjanja odvračanja do obrambe, tudi s svojo prisotnostjo v naših kopenskih silah v Latviji in na Slovaškem ter podpiranjem ključnih misij in operacij, kot je Kfor,« je še povedal.

    Da smo priča novim oblikam konfliktov in pritiskov, je opozoril tudi podpredsednik DZ Danijel Krivec. Kot je dejal, se »svobode ne prosi, temveč se jo brani«. Pri tem se je zavzel za krepitev enotnosti in sodelovanja znotraj Nata ter poudaril, da se agresiji ne smemo ukloniti.

    Tudi Krivec je opozoril, da Rusija preizkuša moč zavezništva, in se zavzel za nadaljnjo podporo Ukrajini. »Slovenija podpira vsa prizadevanja za končanje konflikta. Izkušnje iz lastne zgodovine nas k temu še posebej zavezujejo,« je dodal.

    Prav tako je spomnil, da se javnost pogosto sprašuje, zakaj krepiti obrambne izdatke. Kot je pojasnil, mir ni samoumeven, temveč ga je treba vzdrževati in varovati. »Naša naloga je zaščiti varnost ljudi, stabilnost družbe in države. (...) Le če bomo ostali enotni, bomo zmogli premagovati izzive časa,« je prepričan.

    Dodal je še, da se Slovenija zaveda nujnosti posodobitve svojih obrambnih sil in da bo v prihodnjih letih izpolnila zaveze do Nata ter s tem utrdila prispevek k skupni varnosti.

    Sorodni članki

    Novice  |  Slovenija
    Nasilje nad ženskami

    Poslanec Prednik po hudih obtožbah o nasilju odstopa kot poslanec

    Nekdanja predsednica SD in zunanja ministrica Tanja Fajon je komentirala Prednikov primer in poudarila ničelno toleranco do nasilja.
    13. 10. 2025 | 10:27
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Svoboda stavi na pomoč NSi

    Odrekanje glasov zakonu o psihoterapiji. Ima še dovolj podpore?
    Barbara Eržen 13. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Napoved obvezne božičnice vladi ni izboljšala ocene

    Več kot polovica anketiranih delo izvršilne veje oblasti ocenjuje negativno, pozitivno pa petina. Obe vodilni stranki navzdol.
    Barbara Hočevar 13. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Zunanja politika ZDA

    Trumpov mir s palicami in korenčki

    Če bo buldožerski pristop uspešno končeval vojne, nekateri predlagajo preimenovanje Nobelove nagrade za mir v Trumpovo
    Barbara Kramžar 12. 10. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Vredno branja

    Danes me je sram, zelo sram

    Indijski delavci so na vročih poljih trpeli žejo, zdaj jih v tistih mizernih prebivališčih gotovo zebe.
    11. 10. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Ivo Boscarol: Slovenija nima niti enega junaka iz mesa in krvi

    Po prodaji Pipistrela ameriškemu koncernu Textron je energijo preusmeril v nove projekte, zlasti v področja, na katerih se prepletata kultura in skupno dobro.
    Petra Kovič 12. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Tema dneva

    Krka, Rusija in potencialna zaplemba premoženja

    Farmacevtska podjetja bodo morala v bilancah na novo ovrednotiti svoje pozicije v Rusiji.
    Janez Tomažič 12. 10. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Družbeni premik

    Neumni telefoni se vračajo: zakaj jih mladi uporabljajo

    Pametni telefoni niso več samoumevna izbira, digitalni minimalizem pa postaja nova oblika razkošja.
    Manca Jagodic 10. 10. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

    Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

    V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Energetika 2025: zadnji dnevi za prijavo na ključni energetski dogodek leta!

    Pridružite se vodilnim odločevalcem, ki bodo 22. oktobra razpravljali o prihodnosti slovenske energetike. Čas za prijavo se izteka – zagotovite si mesto zdaj.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Obnova gozdov

    Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Stabilnost oskrbe z elektriko

    Sončne elektrarne brez baterij so težava za omrežje

    Po poročilu o najhujšem električnem mrku v dvajsetih letih se je v stroki še okrepil sum, da je Evropa krenila na napačno pot.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Uporaba plina

    Plin bo z nami še precej let

    Naftni in zemeljski plin bodo sčasoma zamenjali sintetični plini in vodik, priprave že potekajo.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Natoparlamentarna skupščina Natavojna v UkrajiniRobert GolobVolodimir Zelenski

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Parlamentarna skupščina Nata 

    Mark Rutte: Danes je dober dan za mir in stabilnost

    Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte je nagovoril udeležence plenarnega zasedanja Parlamentarne skupščine zveze Nato.
    Novica Mihajlović 13. 10. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (13. 10.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 13. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Britanske serije

    Fina gospa in fini britanski humor: serije, ki se jih splača pogledati (vnovič)

    Ob smrti Patricie Routledge smo se Na Vikendu spomnili britanskih humorističnih serij, kot so 'Allo 'Allo!, Črni gad in Samo bedaki in konji.
    13. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Tenis

    Vacherot po zmagi na Kitajskem poskočil za 164 mest, Juvan tik za prvo stoterico

    Slovenija na svetovni teniški lestvici WTA nima igralke med prvo stoterico, v moški kategoriji so med najboljšo tisočico trije Slovenci.
    13. 10. 2025 | 11:29
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Nova zveza

    Katy Perry in nekdanji kanadski premier sta očitno res v zvezi

    Govorice o romanci med Justinom Trudeaujem in Katy Perry so okrepile fotografije z jahte ob kalifornijski obali.
    13. 10. 2025 | 11:20
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Britanske serije

    Fina gospa in fini britanski humor: serije, ki se jih splača pogledati (vnovič)

    Ob smrti Patricie Routledge smo se Na Vikendu spomnili britanskih humorističnih serij, kot so 'Allo 'Allo!, Črni gad in Samo bedaki in konji.
    13. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Tenis

    Vacherot po zmagi na Kitajskem poskočil za 164 mest, Juvan tik za prvo stoterico

    Slovenija na svetovni teniški lestvici WTA nima igralke med prvo stoterico, v moški kategoriji so med najboljšo tisočico trije Slovenci.
    13. 10. 2025 | 11:29
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Nova zveza

    Katy Perry in nekdanji kanadski premier sta očitno res v zvezi

    Govorice o romanci med Justinom Trudeaujem in Katy Perry so okrepile fotografije z jahte ob kalifornijski obali.
    13. 10. 2025 | 11:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Kosilo iz enega pekača, ki si ga boste zaželeli vsak dan

    Aromatične grške kroglice (soutzoukakia) v paradižnikovi omaki, ki združujejo toplino domače kuhinje in okus Sredozemlja.
    Mateja Delakorda 10. 10. 2025 | 15:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NASVET

    Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    Nina Korinšek 9. 10. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Gradnja

    Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: lepilo, ki preživi vse

    V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Inflacija znižuje vrednost vašega denarja – obstaja boljša rešitev

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    MARIBOR

    Štajerska uvaja zanimivo novost

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POLLETJE

    Slovenske železnice z novim mejnikom

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nagrada

    Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo