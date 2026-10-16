Zelenski vse bolj kljubuje Trumpu. Toda kako daleč lahko gre?

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je še nedolgo tega storil vse, da bi ohranil podporo ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V zadnjih mesecih pa je postal precej bolj neposreden pri opozarjanju na posledice ameriške politike do Rusije, čeprav se zaveda, da lahko s tem dodatno zaostri odnose z Belo hišo.

Po oceni Keira Gilesa, vojaškega analitika in sodelavca mislišča Chatham House, je k temu prispevalo tudi spoznanje, da mora Ukrajina zmanjšati odvisnost od ZDA. »V zadnjih mesecih je Zelenski precej bolj pripravljen odkrito govoriti o posledicah tega, da se ameriško vodstvo začenja povezovati z Rusijo, namesto da bi jo prepoznalo kot grožnjo ameriškim interesom,« je Giles povedal za Delo.